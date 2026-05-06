Тагильские пожарные спасли кота из горящей квартиры 

Накануне, 5 мая, в 19:23 поступило сообщение о пожаре: загорелась квартира на шестом этаже десятиэтажного жилого дома № 12 на улице Захарова. Спасательные подразделения выехали по повышенному рангу 1 БИС. На ликвидацию пожара были направлены 5 единиц техники и 16 человек личного состава дежурных караулов.

«По прибытию информация подтвердилась, в квартире горел балкон. Внутри было плотное задымление, горела обшивка балкона и домашнее имущество в комнате. Хозяев дома не было.Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Справиться с возгоранием удалось за 5 минут», — сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 13 человек.

Спасателям удалось не допустить распространения огня. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Из задымленной квартиры они спасли кота и отнесли его в безопасное место. Предполагаемая причина происшествия — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.