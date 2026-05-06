Продолжается регистрация на XII благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!» в Нижнем Тагиле

17 мая в Нижнем Тагиле пройдёт двенадцатый по счёту благотворительный забег компании ЕВРАЗ «Дай пять!». В этом году организаторы расширили количество мест для участников до 2100 человек и ввели новую дистанцию — 10 километров.

Стоимость участия для взрослых составляет 700 рублей, а для детей — 400 рублей. Люди с ограниченными возможностями здоровья могут принять участие в забеге бесплатно. Все взносы будут направлены на благотворительность.

Для регистрации необходимо перейти по ссылке: vk.cc/cWVE3I

В день мероприятия для получения стартового номера каждый участник должен будет предоставить документ, удостоверяющий личность, а также медицинскую справку, подтверждающую допуск к участию.