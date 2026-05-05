В Нижнем Тагиле после вмешательства прокуратуры ребёнок-инвалид получил жизненно необходимые лекарства

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку соблюдения законодательства о предоставлении гражданам льготных лекарств. Врачебная комиссия установила, что несовершеннолетний мальчик 2013 года рождения, имеющий паллиативный статус, нуждается в жизненно необходимых медикаментах.

Однако в период с октября 2025 года по январь 2026 года медицинское учреждение не обеспечивало ребёнка этими лекарствами. В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила главному врачу Детской городской больницы Нижнего Тагила представление об их устранении.

После вмешательства надзорного органа ребёнок-инвалид был оперативно обеспечен всеми необходимыми препаратами.