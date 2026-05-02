Городок чекистов в Екатеринбурге. Часть 2

Комплекс зданий Городка чекистов задумывался авторами проекта — Иваном Антоновым и Вениамином Соколовым — сразу с двумя архитектурными доминантами: 4-этажным клубом и 11-этажным общежитием. Заказчик торопил с началом строительства. А вскоре интерес к проекту стали проявлять ещё и партийные органы.
Строили очень быстро. Антонов так спланировал работы, что потерь рабочего времени и простоев почти не было. Бригады строителей, работавшие на клубе и общежитии, вызвали друг друга на соревнование, и тех, кто быстрее закончит свой объект, ждали премии.
Клуб, которому позднее присвоили имя Феликса Дзержинского, имел четыре этажа вверх и один вниз.
На «минус первом» этаже находились теплоцентр, прачечные, служебные помещения и стрелковый тир. В клубе было два актовых зала. Среди обитателей «Городка Чекистов» они именовались как «большой» и «уютный». В «большом» проходили торжественные собрания, награждения, лекции. К слову, лекции были здесь явлением постоянным, а темы лекций самыми разнообразными: «Элементы процесса мышления», «От социализма к коммунизму», «Достижения современной хирургии», «Искусство социалистического реализма», «Роль гипотез в науке» и многие другие. После Великой Отечественной войны, когда клуб перестал быть ведомственным, «большой» актовый зал переименовали в «Лекционный».
В малом актовом зале проходили репетиции самодеятельных коллективов, занятия кружков, концерты. В здании клуба находилась большая столовая, универмаг, магазин военторга, мебельная мастерская. Здесь же располагались два пионерских клуба, две хоккейные команды, секция авиамодельного спорта, киностудия с кинозалом, оркестр духовых и народных инструментов и детский музыкальный коллектив. После передачи комплекса в ведение горисполкома многие творческие коллективы остались в стенах клуба. В частности, киностудия, на которой с начала 60-х годов было снято более 50 документальных фильмов.
Этажи клуба соединяли две лестницы, одна из которых является уникальной не только для отечественной архитектуры, но и для европейской. Это винтовая лестница, закрученная вопреки правилам против часовой стрелки.
Любопытно, что «неправильное» направление подъёма лестницы не являлось способом самовыражения авторов проекта. Это не было «фишкой» ради «фишки». Когда проект «Городка» находился ещё в стадии обсуждения, свердловский архитектор Георгий Валенков спросил Антонова, почему лестница закручена «не как у людей», на что Иван Павлович ответил следующее: «Страна Советов — единственное в мире государство рабочих и крестьян, идущее к светлому будущему своим, единственно верным путём. И это отражено в нашем проекте — путь наверх, где сияет звезда светлого коммунистического будущего».
Сейчас эта лестница, помещённая в цилиндрической лестничной клетке, находится в той части здания, где расположился филиал Свердловского областного краеведческого музея, переехавший сюда в начале 90-х из здания Вознесенской церкви.
Часть здания занимала фабрика-кухня. Как уже отмечалось ранее, в жилых домах «Городка чекистов» не было кухонь. Согласно концепции всего комплекса зданий, его жители не должны были тратить своё время на приготовление обедов и ужинов. Для этого в «Городке» была предусмотрена фабрика-кухня. Что такое фабрика-кухня? Классическая фабрика-кухня представляла собой укрупнённое предприятие общепита полного цикла, в состав которого входили цехи по приготовлению блюд и полуфабрикатов, стол заказов и отдел кулинарии. Обычно в состав фабрики-кухни входила ещё и столовая (а иногда две или три); буфеты, где можно было купить выпечку, бутерброды или холодные закуски, и столы заказов, где можно было заказать какое-либо блюдо к определённому времени. Первые в РСФСР фабрики-кухни стали появляться, начиная с середины 20-х: в Иваново (1925), в Нижнем Новгороде (1926), в Москве (1929). В Ленинграде в 1930-м появились сразу четыре таких предприятия.
На уровне второго этажа здание клуба соединялось горизонтальным переходом со зданием общежития. По этому переходу обитатели 11-этажной «общаги» могли в любое время попасть в столовую фабрики-кухни, на лекцию, в секцию или кружок. Безусловно, это было очень удобно, особенно в осенне-зимний период. Переход был не просто крытым, но и отапливаемым, что позволяло разместить вдоль его стен нечто вроде оранжереи или зимнего сада.
Здание общежития (ныне гостиница «Исеть») поначалу предназначалось для одиноких сотрудников НКВД и командированных. Но, в скором времени, профиль общежития пришлось изменить из-за резкого роста числа семейных сотрудников. Объяснялось это просто: высокие зарплаты милиционеров, различные льготы, быстро движущаяся очередь на получение жилья делали молодых чекистов выгодными женихами. Уже в 1934 году руководство свердловского УНКВД было вынуждено выделить часть комнат в общежитии «Городка» для расселения молодых семей. В дальнейшем, доля «малосемейщиков» только увеличивалась.
В полукруглом здании общежития было 100 жилых комнат. По расчётам архитекторов, в каждой комнате могло проживать до четырёх человек. Помимо жилых помещений, в здании было несколько подсобных, в одном из которых находился местный радиоузел, осуществлявший ретрансляцию программ Всесоюзного Радио (некоторое время ещё и «Радио имени Коминтерна») и Свердловской радиостанции «РВ-5», так же известной, как «Уральская областная радиостанция им. Свердлова». Кроме этого, радиоузел транслировал и свои собственные программы: радиогазету, расписание занятий клубных секций, анонсы лекций и меню обедов и ужинов столовой. Первое время, все собственные программы читались живьём. Но затем, в конце 30-х, радиоузел получил германский магнитофон фирмы AEG-Telefunken, а в 1945 году уже отечественный магнитофон — МАГ-2.
В перестроечный период появилась версия, что необычная форма зданий общежития и клуба является ничем иным, как отражением советской символики – серпа и молота. Дескать, если взглянуть на них сверху (например, с летящего самолёта), то серп и молот явно различимы. Эти предположения породили красивую легенду о том, что Сталин, пролетая над Свердловском в1941 году, обратил на это внимание и даже хотел отметить архитекторов премией. Но на самом деле всё обстояло гораздо проще. Один из соавторов проекта «Городка чекистов» архитектор Арсений Михайлович Тумбасов вспоминал в конце 60-х: «Нет. Концепция «Жилкомбината НКВД» не несла в себе никаких зашифрованных значений. Это был просто набор форм, отражающих ритм той эпохи – эпохи индустриализации и великих строек».
На первом этаже общежития располагался большой универсальный магазин, где можно было приобрести, как продукты питания, так и промышленные товары. Фойе универмага, в разные годы, использовалось и для других целей. Здесь располагались избирательные участки, пункты приёма по оргнаборам, пункт записи добровольцев в годы Великой Отечественной войны. Здесь же работали пункт приёма писем и телеграмм, и приём заказов на ремонт или изготовление мебели.
С этим универмагом была связана интересная история. В 1937 году группа молодых сотрудников милиции обратилась к руководству управления с письмом, в котором указывали на «вопиющую нехватку инвентаря для занятий спортом в универсальном магазине жилкомбината». Руководство УНКВД отнеслось к письму с должным вниманием, и в универмаге появился отдел спортивных товаров, который впоследствии перерос в специализированный магазин спортивного общества «Динамо». В 60-х годах магазин был переименован в «Спорттовары».
В 1958 году общежитие передали на баланс Свердловского горисполкома. За два года жильцов расселили, а само здание поставили на ремонт и реконструкцию. В 1962 году здесь была открыта гостиница. Сначала она называлась «Спорт», а затем гостиницу переименовали в «Исеть». Магазин «Спорттовары» тоже исчез с первого этажа бывшей «общаги». На его месте появился ресторан. Гостиница «Исеть» предлагала гостям города 97 номеров, два конференц-зала, ресторан, кафе и буфеты.
В 2003 году гостиницу «Исеть» закрыли на реконструкцию и открыли только три года спустя. Проработала она до 2013-го. Сейчас памятник архитектуры находится на балансе Росимущества. Здание собирались отремонтировать к 2018 году, к Чемпионату мира по футболу, но не нашли необходимые средства.
По материалам:
— Музей УОЛЕ им. О. Клера; - LJ-user Seaseas; - интернет-портал 1754.ru; - интернет-портал historyntagil.ru/
