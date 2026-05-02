Городок чекистов в Екатеринбурге. Часть 2

Комплекс зданий Городка чекистов задумывался авторами проекта — Иваном Антоновым и Вениамином Соколовым — сразу с двумя архитектурными доминантами: 4-этажным клубом и 11-этажным общежитием. Заказчик торопил с началом строительства. А вскоре интерес к проекту стали проявлять ещё и партийные органы.

Строили очень быстро. Антонов так спланировал работы, что потерь рабочего времени и простоев почти не было. Бригады строителей, работавшие на клубе и общежитии, вызвали друг друга на соревнование, и тех, кто быстрее закончит свой объект, ждали премии.

Строительство корпусов общежития и клуба (фото неизв. автора, 1932 г. / фрагмент ориг ихображения)

Клуб, которому позднее присвоили имя Феликса Дзержинского, имел четыре этажа вверх и один вниз.

На «минус первом» этаже находились теплоцентр, прачечные, служебные помещения и стрелковый тир. В клубе было два актовых зала. Среди обитателей «Городка Чекистов» они именовались как «большой» и «уютный». В «большом» проходили торжественные собрания, награждения, лекции. К слову, лекции были здесь явлением постоянным, а темы лекций самыми разнообразными: «Элементы процесса мышления», «От социализма к коммунизму», «Достижения современной хирургии», «Искусство социалистического реализма», «Роль гипотез в науке» и многие другие. После Великой Отечественной войны, когда клуб перестал быть ведомственным, «большой» актовый зал переименовали в «Лекционный».

Афиши 1946 года, анонсирующие лекции в Клубе им. Дзержинского (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

В малом актовом зале проходили репетиции самодеятельных коллективов, занятия кружков, концерты. В здании клуба находилась большая столовая, универмаг, магазин военторга, мебельная мастерская. Здесь же располагались два пионерских клуба, две хоккейные команды, секция авиамодельного спорта, киностудия с кинозалом, оркестр духовых и народных инструментов и детский музыкальный коллектив. После передачи комплекса в ведение горисполкома многие творческие коллективы остались в стенах клуба. В частности, киностудия, на которой с начала 60-х годов было снято более 50 документальных фильмов.

Этажи клуба соединяли две лестницы, одна из которых является уникальной не только для отечественной архитектуры, но и для европейской. Это винтовая лестница, закрученная вопреки правилам против часовой стрелки.

«Неправильная» лестница (фото Marina SeaSeas / фрагмент ориг. изображения)

Любопытно, что «неправильное» направление подъёма лестницы не являлось способом самовыражения авторов проекта. Это не было «фишкой» ради «фишки». Когда проект «Городка» находился ещё в стадии обсуждения, свердловский архитектор Георгий Валенков спросил Антонова, почему лестница закручена «не как у людей», на что Иван Павлович ответил следующее: «Страна Советов — единственное в мире государство рабочих и крестьян, идущее к светлому будущему своим, единственно верным путём. И это отражено в нашем проекте — путь наверх, где сияет звезда светлого коммунистического будущего».

Сейчас эта лестница, помещённая в цилиндрической лестничной клетке, находится в той части здания, где расположился филиал Свердловского областного краеведческого музея, переехавший сюда в начале 90-х из здания Вознесенской церкви.

Часть здания занимала фабрика-кухня. Как уже отмечалось ранее, в жилых домах «Городка чекистов» не было кухонь. Согласно концепции всего комплекса зданий, его жители не должны были тратить своё время на приготовление обедов и ужинов. Для этого в «Городке» была предусмотрена фабрика-кухня. Что такое фабрика-кухня? Классическая фабрика-кухня представляла собой укрупнённое предприятие общепита полного цикла, в состав которого входили цехи по приготовлению блюд и полуфабрикатов, стол заказов и отдел кулинарии. Обычно в состав фабрики-кухни входила ещё и столовая (а иногда две или три); буфеты, где можно было купить выпечку, бутерброды или холодные закуски, и столы заказов, где можно было заказать какое-либо блюдо к определённому времени. Первые в РСФСР фабрики-кухни стали появляться, начиная с середины 20-х: в Иваново (1925), в Нижнем Новгороде (1926), в Москве (1929). В Ленинграде в 1930-м появились сразу четыре таких предприятия.

На уровне второго этажа здание клуба соединялось горизонтальным переходом со зданием общежития. По этому переходу обитатели 11-этажной «общаги» могли в любое время попасть в столовую фабрики-кухни, на лекцию, в секцию или кружок. Безусловно, это было очень удобно, особенно в осенне-зимний период. Переход был не просто крытым, но и отапливаемым, что позволяло разместить вдоль его стен нечто вроде оранжереи или зимнего сада.

Здание общежития (ныне гостиница «Исеть») поначалу предназначалось для одиноких сотрудников НКВД и командированных. Но, в скором времени, профиль общежития пришлось изменить из-за резкого роста числа семейных сотрудников. Объяснялось это просто: высокие зарплаты милиционеров, различные льготы, быстро движущаяся очередь на получение жилья делали молодых чекистов выгодными женихами. Уже в 1934 году руководство свердловского УНКВД было вынуждено выделить часть комнат в общежитии «Городка» для расселения молодых семей. В дальнейшем, доля «малосемейщиков» только увеличивалась.

(фото неизв. автора, 1950-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

В полукруглом здании общежития было 100 жилых комнат. По расчётам архитекторов, в каждой комнате могло проживать до четырёх человек. Помимо жилых помещений, в здании было несколько подсобных, в одном из которых находился местный радиоузел, осуществлявший ретрансляцию программ Всесоюзного Радио (некоторое время ещё и «Радио имени Коминтерна») и Свердловской радиостанции «РВ-5», так же известной, как «Уральская областная радиостанция им. Свердлова». Кроме этого, радиоузел транслировал и свои собственные программы: радиогазету, расписание занятий клубных секций, анонсы лекций и меню обедов и ужинов столовой. Первое время, все собственные программы читались живьём. Но затем, в конце 30-х, радиоузел получил германский магнитофон фирмы AEG-Telefunken, а в 1945 году уже отечественный магнитофон — МАГ-2.

В перестроечный период появилась версия, что необычная форма зданий общежития и клуба является ничем иным, как отражением советской символики – серпа и молота. Дескать, если взглянуть на них сверху (например, с летящего самолёта), то серп и молот явно различимы. Эти предположения породили красивую легенду о том, что Сталин, пролетая над Свердловском в1941 году, обратил на это внимание и даже хотел отметить архитекторов премией. Но на самом деле всё обстояло гораздо проще. Один из соавторов проекта «Городка чекистов» архитектор Арсений Михайлович Тумбасов вспоминал в конце 60-х: «Нет. Концепция «Жилкомбината НКВД» не несла в себе никаких зашифрованных значений. Это был просто набор форм, отражающих ритм той эпохи – эпохи индустриализации и великих строек».

На первом этаже общежития располагался большой универсальный магазин, где можно было приобрести, как продукты питания, так и промышленные товары. Фойе универмага, в разные годы, использовалось и для других целей. Здесь располагались избирательные участки, пункты приёма по оргнаборам, пункт записи добровольцев в годы Великой Отечественной войны. Здесь же работали пункт приёма писем и телеграмм, и приём заказов на ремонт или изготовление мебели.

С этим универмагом была связана интересная история. В 1937 году группа молодых сотрудников милиции обратилась к руководству управления с письмом, в котором указывали на «вопиющую нехватку инвентаря для занятий спортом в универсальном магазине жилкомбината». Руководство УНКВД отнеслось к письму с должным вниманием, и в универмаге появился отдел спортивных товаров, который впоследствии перерос в специализированный магазин спортивного общества «Динамо». В 60-х годах магазин был переименован в «Спорттовары».

Магазин «Спорттовары» (фото неизв. автора, 1970-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

В 1958 году общежитие передали на баланс Свердловского горисполкома. За два года жильцов расселили, а само здание поставили на ремонт и реконструкцию. В 1962 году здесь была открыта гостиница. Сначала она называлась «Спорт», а затем гостиницу переименовали в «Исеть». Магазин «Спорттовары» тоже исчез с первого этажа бывшей «общаги». На его месте появился ресторан. Гостиница «Исеть» предлагала гостям города 97 номеров, два конференц-зала, ресторан, кафе и буфеты.

В 2003 году гостиницу «Исеть» закрыли на реконструкцию и открыли только три года спустя. Проработала она до 2013-го. Сейчас памятник архитектуры находится на балансе Росимущества. Здание собирались отремонтировать к 2018 году, к Чемпионату мира по футболу, но не нашли необходимые средства.

По материалам:

— Музей УОЛЕ им. О. Клера; - LJ-user Seaseas; - интернет-портал 1754.ru; - интернет-портал historyntagil.ru/