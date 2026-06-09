В Госдуму внесли законопроект о фиксации порога НДС по упрощённой системе для малого и среднего бизнеса на уровне 20 млн рублей годовой выручки

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, который предлагает не снижать порог выручки для применения упрощённой системы налогообложения без уплаты НДС для малого и среднего бизнеса.

«Это реальное решение многих вопросов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Это очень важный импульс, который даёт эффект по развитию малого бизнеса», – заявил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

Авторами законопроекта стали секретарь генсовета партии Владимир Якушев, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и другие депутаты.

Сейчас в России действует порог в 20 млн рублей с годовой выручки предприятия МСП. С 2027 года он должен был снизиться до 15 млн рублей, а с 2028 года — до 10 млн рублей. Против этого выступили РСПП, «Опора России» и ТПП.