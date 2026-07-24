Тагильские выходные, топ-6: съёмка в кино для всех желающих, уральский рэп, встреча с профессором Стэнфордского университета, парад рыжих и погружение в роман «Вегетарианка»

О том, чем заняться с 24 по 26 июля

Короткая рецензия на фильм Кристофера Нолана «Одиссея» (18+) — Пенелопа носит Prada. Ну а наша традиционная подборка самых интересных городских мероприятий поможет провести время весело и с пользой.

Рэп-концерт (18+)

24 июля в 19:00

в клубе Black & white, улица Вогульская, 51/4

Любители уральского рэпа, этот вечер для вас. В Нижнем Тагиле состоится концерт, на котором выступят представители уральской хип-хоп-сцены. Для слушателей свои треки исполнят Рифмолог x ЕРЁМА (ATAS URAL), TeGGa_TeG x БЭД МОBY БРО x Стрит Нойз, а также ParaGil'z x AI White x Blue Magic. Вход: 300 рублей.

Семейный фестиваль «Бобровский ритм» (6+)

25 июля в 14:00

в селе Елизаветинское, улица Совхозная, 49

Организаторы приглашают на открытие семейного фестиваля «Бобровский ритм». В программе: творческие выступления, авторские песни, театральное представление, весёлые старты для детей и взрослых с подарками и призами за участие, ярмарка мастеров, мастер-классы, праздничная лотерея. Участие бесплатное. Творческие мастер- классы приглашённых партнёров оплачиваются отдельно. Также на площадке фестиваля будет работать продуктовая лавка.

Встреча с профессором Стенфордского университета Ильёй Грином. Пастернак и Урал в эпоху ИИ (6+)

25 июля в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, улица Уральская, 7

Илья Грин — доктор (PhD) Стэнфордского университета, филолог и человек из мира технологий одновременно. Диссертация о Пастернаке и Рильке, написанная по-английски, и двадцать лет среди тех, кто сегодня учит машины думать: один из основателей технологической компании с миллиардной капитализацией. Сейчас занят темой ИИ. В Тагил приезжает к маме. В музей приходит — поговорить. Будут стихи. Будут вопросы — в обе стороны. Приходите разговаривать: о поэзии и об искусственном интеллекте, о времени и о судьбе. Стоимость посещения: взрослый — 300 рублей, студенты, пенсионеры — 200 рублей, школьники — 150 рублей. Необходима предварительная регистрация.

Творческая встреча с командой киностудии «КАМЕРАТ» (12+)

25 июля в 15:00

в Центральной городской библиотеке

Центральная городская библиотека приглашает на творческую встречу с командой киностудии «КАМЕРАТ». В начале встречи состоится премьерный показ фильма «Илюшка» (12+), снятого по мотивам одноимённого рассказа Ивана Бунина. Сюжет прост: двое молодых людей идут по полевой дороге, главный герой рассказывает приятелю, как отбывал воинскую повинность. Этот разговор меняет их отношения навсегда. После просмотра состоится обсуждение с режиссёром и актёрами. Они расскажут, как создавали фильм, почему выбрали произведение Ивана Бунина, что осталось за кадром. Далее студийцы снимут сцену из фильма вместе с гостями встречи. Участвовать может любой желающий, актёрский опыт не нужен. Вход на мероприятие свободный.

Книжный Тагил: литературный клуб (18+)

25 июля в 15:00

в Центральной городской библиотеке

Участники читательского клуба соберутся, чтобы поговорить о романе Хан Ган «Вегетарианка» (16+). Эта книга цепляет и не отпускает: тихий бунт Ёнхе, который становится криком о помощи; три голоса, три взгляда на одну трагедию; образы, которые запоминаются надолго. Приходите с вопросами, цитатами и впечатлениями — будет спокойно и по-доброму! Необходима предварительная регистрация.

Фестиваль рыжих (0+)

26 июля в 14:00

на парковке ТРЦ «Депо»

Рыжеголовые, с веснушками и без, родители рыжих «солнышек», владельцы рыжих питомцев, а также все любители оранжевого настроения вновь соберутся вместе на Фестивале рыжих! В программе: парад рыжих, награждение победителей фотоконкурсов, флешмобы и конкурсы от ведущего, а также зажигательное выступление кавер-группы из Екатеринбурга «Просто космос».





