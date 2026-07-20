«Это честный рассказ о ребятах, которые создают звук вопреки всему». Тагильские рэп-активисты сняли документальный фильм о городском хип-хопе и электронной музыке (ВИДЕО)

Тагильские рэп-активисты сняли документальный фильм о музыкальной жизни города. В работе приняла участие целая команда единомышленников, в том числе видеомонтажёры, журналисты и креативный разработчик. В фильме, который называется «Музыкальный Тагил» (16+), рассказывается о 19 музыкантах, из них 10 представителей электронной музыки и 9 последователей хип-хоп культуры. Идейным вдохновителем проекта и автором фильма стал рэп-исполнитель Дмитрий Медведев.

По его словам, идея снять документальное кино о музыке в Нижнем Тагиле родилась после мощного импульса: концертов Басты в московском «МТС Live Hall» в 2023 году и на стадионе «Екатеринбург Арена» в 2025-м.

«В нашем в городе много талантливых ребят, о творчестве которых необходимо рассказать широкой аудитории. Я решил снять фильм ещё в 2025 году, но идея ждала своего исполнения. В Тагиле много попсы, и я подумал, что будет круто её разбавить рэпом и электронной музыкой. Сначала я собрал пять человек, это была пробная версия фильма. Потом мне удалось собрать больше. Это честный рассказ о ребятах, которые создают звук вопреки всему», — рассказал АН «Между строк» Дмитрий Медведев.

Каждый из героев фильма рассказывает о своём музыкальном пути и достижениях. Речь идёт о таких направлениях, как хип-хоп и электронная музыка. Фильм был опубликован 5 июля 2026 года и уже набрал больше 66 тысяч просмотров во «ВКонтакте».

Напомним, в середине июня 2024 года рэп-исполнитель Дмитрий Медведев (творческий псевдоним Димон Музон) записал трек о Нижнем Тагиле, а после снял на него клип. Тогда видео набрало 125 тысяч просмотров во «ВКонтакте» за две недели.