Депутат ЗакСО Алексей Свалов подал документы в избирательную комиссию для регистрации на выборах в Госдуму по Нижнетагильскому одномандатному округу

Депутат Законодательного собрания Свердловской области, начальник управления общественных связей службы генерального директора УГМК Алексей Свалов подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах в Государственную думу РФ IX созыва по Нижнетагильскому одномандатному округу № 172, которые пройдут с 18 по 20 сентября.

«Официально: документы на регистрацию кандидатом в депутаты Государственной Думы по Нижнетагильскому округу № 172 от партии “Единая Россия” поданы! Это старт большого и важного пути. Впереди ждёт запуск избирательной кампании, сотни личных встреч в округе. Без пустых обещаний — только честная, конкретная работа и совместный поиск решений для развития нашего округа», — написал Свалов в своём Telegram-канале.

Ранее в округе состоялись праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму. Первое место на них занял Алексей Свалов, за которого отдали свои голоса 24 722 избирателя. На втором месте — депутат Нижнетагильской городской Думы, директор Благотворительного фонда «Первый» Дмитрий Костенников (9 156 голосов). На третьем — участник СВО Артём Козиянчук (8 695 голосов).