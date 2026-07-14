Ленёвский пруд в окрестностях Нижнего Тагила признали единственным в Свердловской области, пригодным для купания

Ленёвское водохранилище, расположенное в окрестностях Нижнего Тагила, признано единственным в Свердловской области, пригодным для купания этим летом.

«На сезон 2026 года управлением Роспотребнадзора по Свердловской области выдано одно санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам для использования в рекреационных целях пляжа и части Ленёвского водохранилища, примыкающей к прибрежной зоне, расположенных на территории санатория-профилактория Ленёвка», — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что использование водного объекта для купания допускается только при наличии соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения (ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”). Заявки от собственников (арендаторов) зон рекреаций на получение санитарно-эпидемиологических заключений на иные водные объекты для целей купания не поступали. Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения санитарные врачи осуществляют мониторинг качества воды на 42 водоёмах региона.

По результатам исследований воды из водоёмов региона 29,6% отобранных проб не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям, 37,4% —по микробиологическим, 2,9% — по паразитологическим.

На пляжах также были отобраны и исследованы 47 проб почвы, из них 15 не соответствуют установленным нормативам.