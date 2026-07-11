В селе Мурзинка в пригороде Нижнего Тагила знаменитый подвесной мост ушёл под воду

В селе Мурзинка в пригороде Нижнего Тагила знаменитый подвесной мост через реку Нейву ушёл под воду. Об этом сообщили подписчики АН «Между строк».

«За ночь вода в реке поднялась примерно метра на полтора-два и затопила подвесной мост, который соединяет между собой части села. У нас здесь дача и мы тут уже больше 30 лет, но чтобы река разливалась так сильно, не помним. Этот мост не единственный в селе, но он довольно востребован и теперь людям, живущим в этой части села, придётся делать крюк около двух километров, чтобы перейти реку по стационарному мосту», — рассказывает АН «Между строк» наш читатель Александр.

Подвесной мост через реку Нейву в Мурзинке находится недалеко от здания местной администрации и музея минералогии. Из-за своего живописного расположения он стал местной достопримечательностью и сегодня многие туристические маршруты включают посещение этого моста.

По словам местных жителей, также очень сильно разлилась речка Янбарка (в этих местах её называют Амбаркой), которая вытекает из Южаковского пруда и является притоком Нейвы. Вода местами уже вплотную подступила к участкам.

«А знаменитый Южаковский водопад, который так любят посещать туристы, сейчас превратился в мощнейший и очень бурный поток, который несётся с огромной скоростью. Разбушевалась стихия этим летом», — делится Александр.