Опять виноваты бобры? В МЧС рассказали о причинах и последствиях наводнения в посёлках и садах под Нижним Тагилом

Начальник 9-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Свердловской области Александр Привалов в эфире «Тагил-ТВ» рассказал о том, как спасательные подразделения ликвидировали последствия сильнейшего паводка, обрушившегося на Нижний Тагил и пригород в конце июня.

По словам руководителя подразделения, неблагоприятный прогноз с ожидаемым объёмом осадков более 100 мм поступил 29 июня, а уже на следующее утро личный состав был поднят по тревоге в связи с чрезвычайной ситуацией. Три основные группы спасателей экстренно направились в наиболее критические точки — посёлки Евстюниха, Николо-Павловское, а также Черноисточинск и Антоновский. Однако местные жители, заранее оповещённые председателями через чаты и сотрудниками МЧС на пожарных машинах, до последнего не хотели эвакуироваться, надеясь, что стихия пройдёт мимо, и начали массово просить о помощи лишь ближе к вечеру.

«За 4 часа вода поднялась на 60-70 сантиметров, подошла к домам и начала затоплять приусадебные участки. Когда вода поднялась к окнам садовых домиков, люди начали просить о помощи в эвакуации. До этого момента они не хотели выходить, оставлять своё имущество», — рассказал пожарный.

В ходе круглосуточной спасательной операции, проходившей в том числе с применением плавсредств, силами отряда было успешно эвакуировано 173 взрослых и 35 детей.

Александр Привалов отметил, что для предотвращения подобных ситуаций в будущем необходимо очистить и углубить русла местных рек для улучшения их пропускной способности. Однако заиленное дно стало не единственной причиной сильного паводка. Ещё одной проблемой стали плотины, построенные бобрами, которые затрудняют проход воды.

Также начальник пожарно-спасательного отряда рассказал и о последствиях затопления.

«После паводка люди начали просушивать свои дома, включая большое количество электроприборов. Электросети такую нагрузку не выдерживают, и происходят короткие замыкания. Также люди топят печи, которые приводят к перекаливанию и разогреву. Искры падают на сухие поверхности, и происходит возгорание. Пострадавших в результате пожаров не было — люди обычно успевают выходить даже раньше прибытия пожарно-спасательных подразделений на место», — сообщил Александр Привалов.