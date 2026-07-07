В Нижнем Тагиле и пригороде за ночь потушили четыре пожара

В Нижнем Тагиле и его окрестностях за сутки зафиксировано четыре пожара, сообщили в МЧС. Основной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнём — на этот фактор приходится около половины всех случаев.

Один из пожаров произошёл на улице Кузнецкого: в неэксплуатируемом здании загорелся мусор на втором этаже. Пламя распространилось на стены, перекрытия, кровлю и чердак, охватив площадь 120 кв.м. Ликвидация возгорания заняла 51 минуту, на месте работали 10 пожарных и три единицы техники.

Ещё одно возгорание произошло на улице Высокогорской — также в заброшенном здании. Горел мусор на двух этажах, повреждены стены, перекрытия и пол. Площадь пожара составила 60 кв.м., огонь потушили за 35 минут силами восьми сотрудников МЧС и двух единиц техники.

Два пожара зарегистрированы в муниципальном округе Горноуральский. В коллективном саду № 16 из-за короткого замыкания загорелась баня, огонь повредил кровлю и внутренние конструкции на площади 15 кв.м. Пожар ликвидировали за 37 минут. В саду «Капасиха-4» причиной возгорания стало короткое замыкание холодильника: повреждены кровля, стены и имущество садового дома на площади 40 кв.м.