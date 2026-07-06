Мотоциклиста сбили насмерть на Вагонке

Днём 3 июля на улице Юности у дома № 16а в Нижнем Тагиле произошло ДТП. По информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля Nissan при повороте налево не пропустила 38-летнего мужчину, управлявшего мотоциклом Yamaha. В результате чего произошло столкновение. Бригада врачей доставила пострадавшего в ГБ № 1 Нижнего Тагила, где от полученных травм он скончался.

Автомобилем Nissan управляла 66-летняя местная жительница. За год она 4 раза привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. После аварии было проведено медицинское освидетельствование, которое показало, что женщина в момент аварии была трезва. Погибший водитель мотоцикла также ранее привлекался к административной ответственности 15 раз.

После ДТП на месте происшествия сотрудниками ГАИ был проведён осмотр. Также были опрошены очевидцы. По факту аварии и гибели человека проводится расследование.