Тагильские выходные топ-8: творчество под открытым небом, истории о лошадях, театр на улице, пиратское шоу, день рождения диджея и благотворительный ультрамарафон

О том, чем заняться 20 и 21 июня

В такую духоту так хочется, чтобы какой-нибудь малознакомый человек-воздухан сказал, что ты — любовь всей его жизни. Кто понял — тот понял. Ну а мы составили для вас традиционную подборку самых интересных мероприятий этих выходных, которые помогут насыщенно провести ближайшие дни и окунуться с головой в атмосферу лета.

Мастер-классы на открытом воздухе (12+)

20 июня с 11:00

во внутреннем дворе Выставочных залов (пр. Ленина, 1)

Организаторы приглашают вас на большую программу мастер-классов от знаменитых мастериц и друзей музея. Просьба заранее сообщать об участии в мероприятии, позвонив по телефону +7 (909) 017-16-63.

Театрализованный променад «Три времени одного парка» (6+)

20 июня в 14:00

в парковой зоне музея «Демидовская дача»

Одни и те же тропинки помнят разные эпохи. Когда-то здесь гуляли хозяин усадьбы и его гости, звучали разговоры советских отдыхающих, а сегодня это место продолжает жить, сохраняя память о прошлом. Вместе с героями вы пройдёте по тенистым аллеям, услышите истории, скрытые за привычными пейзажами, и увидите, как одно и то же место менялось вместе со временем, но сохраняло свой неповторимый характер. Приходите не только узнать историю, но и почувствовать её, став участником диалога между прошлым и настоящим.

Лекция «Лошадиные истории» (12+)

20 июня в 14:00

в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

Представьте: ни такси, ни автобусов, ни грузовиков. Главной «движущей силой» и транспортом была лошадь. Но была ли она в каждом дворе? Как перевозили тяжести на заводы? И какие традиции и легенды сопровождали эту работу? Лектор: Сергей Пудовкин — историк, писатель, педагог и член Нижнетагильского клуба краеведов. На лекции вы узнаете: как на самом деле была устроена «конная логистика»; интересные традиции коневодства; лошадиные байки, рассказы и легенды; роль лошади в регионе сегодня.

Вечеринка «ДИНАМИКА vs ACOUSTICS» (18+)

20 июня в 23:00

в баре «Гора»

В эту ночь будет отмечать день рождения один из основателей и резидентов проекта AIVAN KOUL, который отыграет свой праздничный сет. Гостем мероприятия будет известный и талантливый диджей из Екатеринбурга — LiMF. Поддержка от постоянных участников проекта: KIRILL GON4AROV и ALEKSEY NARITSYN. Вход — 400 рублей. Бронь столиков по номеру +7(912)643-24-77.

Черепашки Ниндзя и фигурки из шариков (0+)

21 июня в 16:00

в ТРЦ «Депо»

Организаторы приглашают вас на праздники для малышей с любимыми героями из мультфильмов, сказов и компьютерных игр. Участие бесплатное.

Творческая встреча «От классики к творчеству» (16+)

20 июня в 15:00

в библиотеке № 10 (ул. Ильича, 31)

Организаторы приглашают вас на атмосферное мероприятие, которое подарит ощущение настоящего лета. Погрузитесь в тёплую и вдохновляющую атмосферу: мы вместе окунёмся в очарование летнего сезона — времени солнца, ярких красок и поэтического настроения. Вас ждёт чтение классических стихотворений о лете; возможность прочесть любимые стихи или импровизации на летнюю тему; просмотр живописных пейзажей; творческий мастер-класс. Важно: для участия в творческом мастер‑классе возьмите с собой: набор гуашевых красок (12 цветов); кисти: плоскую широкую, среднюю, маленькую.

Шоу «Пиратская вечеринка» (0+)

20 июня в 14:00

в этнопарке «Ермаково городище»

Большая развлекательная программа, краски Холи и пенная дискотека. Зажигательная музыка, весёлые игры, захватывающие конкурсы и горы подарков ждут вас.

Забег «Ультрамарафон добра» (0+)

20 июня в 8:40

в парке им. А. П. Бондина

Спортсмен-любитель Евгений Ковтунов вместе с другими тагильчанами пробежит 100 километров вокруг города, чтобы собрать средства на реабилитацию подопечного БВ «Живи, малыш» — 17-летнего Ильи Докучаева. Можно бежать сколько хочется или можется. Никто не осудит, если вы пробежите километр и сойдёте с дистанции. Хотите — присоединяйтесь по пути или просто приходите поддержать. Ведь главное в этом забеге — не рекорд, а поддержка Ильи.