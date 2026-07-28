В Нижнем Тагиле хитрый водитель подменил анализ мочи на медосвидетельствовании, но лишился прав, потому что бдительный фельдшер заметил фальсификацию

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила оставил в силе наказание для водителя, который сфальсифицировал анализ мочи при медосвидетельствовании.

Инцидент произошёл в марте этого года, полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2113, заподозрили, что водитель был пьяный и направили его в медучреждение для сдачи анализов. В процессе освидетельствования проводивший его фельдшер заподозрил неладное.

«Согласно акту, Арсений отворачивался, не выполнял требования встать боком, а температура предоставленной мочи оказалась ниже допустимой. Медик сделал вывод о том, что проба была сфальсифицирована. На основании этого заключения инспекторы оформили протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Мировой судья назначил наказание – штраф 45 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на 1 год 6 месяцев. Арсений с решением не смирился и подал апелляцию. В своей жалобе он настаивал на нарушении процедуры, отсутствии умысла на подмену, а главное — на том, что он был трезв, и в подтверждение предоставил результаты анализа крови, который сдал на следующий день», — рассказали в суде.

В суде также отметили, что при подписании протоколов об отстранении от управления и о направлении на освидетельствование Арсений не сделал никаких замечаний. Что касается анализа крови — он был сделан уже после того, как факт фальсификации был зафиксирован, а по действующим правилам кровь исследуется только для подтверждения результатов первичного теста, а не для их опровержения в подобной ситуации.



В итоге суд признал все доводы жалобы несостоятельными и направленными на уход от ответственности. Процессуальных нарушений при проведении освидетельствования и составлении протоколов выявлено не было. Постановление мирового судьи оставлено без изменений, жалоба — без удовлетворения.