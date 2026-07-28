«Уважаемое руководство города, взываю о помощи, это ужас!» В Нижнем Тагиле нарастает недовольство жителей по поводу плохого качества воды из-под крана

В Нижнем Тагиле нарастает недовольство жителей по поводу плохого качества воды из-под крана. В соцсетях появляются посты известных в городе людей, буквально взывающих о помощи к местной власти. При этом в «Водоканале-НТ» утверждают, что вода безопасна, несмотря на её цвет и неприятный запах.

Актриса Нижнетагильского драматического театра Таиса Шаяхматова опубликовала пост на своей странице во «ВКонтакте». Она рассказала о том, что из-под крана бежит коричневая вода.

«Уважаемое руководство города, взываю о помощи, это ужас! Снабжайте город бесплатной водой или предоставьте фильтр в каждую квартиру за счёт городских средств», — написала актриса на своей странице во «ВКонтакте», комментируя фото с грязной водой в ванне.

Редакция АН «Между строк» обратилась за комментариями в «Водоканал-НТ», где сообщили, что вода безопасна для бытового использования, а изменения её органолептических показателей (мутности и цветности) связаны с тем, что в начале июля резко увеличился объём ливневых стоков. Потоки воды попали в Верхневыйское водохранилище, которое служит источником питьевой воды для части горожан.

«Ситуация с водой вызвана исключительно погодными и гидрологическими факторами, проблема носит временный характер. Сейчас сотрудники проводят комплекс технологических мероприятий, чтобы стабилизировать показатели в рамках действующих нормативов», — рассказали в «Водоканале-НТ».

Также в компании сообщили, что сейчас для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний на выходе в распределительную сеть проводится гиперхлорирование воды, увеличена частота лабораторных проверок — в том числе по вирусологическим и микробиологическим показателям.

Напомним, ранее в редакцию АН «Между строк» обращался тагильчанин, который также жаловался на грязную воду из-под крана. Мужчина проживает в доме № 85 по улице Газетной, вода в его квартире бежала горячая вместо холодной, имела неприятный запах и необычный цвет.