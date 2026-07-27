«Сколько нам ещё в жару сидеть без холодной воды?» «Водоканал-НТ» не включил холодную воду на Вагонке согласно графику после трёхдневного отключения

В Дзержинском районе до сих пор не включили холодную воду после более чем трёхдневного отключения. Согласно ранее опубликованной компанией «Водоканал-НТ» информации, на Вагонке и ГГМ холодную воду должны были включить 26 июля в 23:59 после проведения плановых ремонтов на Черноисточинском гидроузле, которые начались в 06:00 24 июля. На 11:00 27 июля воды в домах на Вагонке не было. Об этом редакции АН «Между строк» сообщили жители Дзержинского района.

«Сколько нам ещё в жару сидеть без холодной воды. Кое-как пережили прошедшую пятницу и выходные. Сегодня позвонили в диспетчерскую “Водоканала”, там не отвечают, только музыка в трубке играет», — рассказали АН «Между строк» возмущённые жильцы дома № 38 по улице Володарского.

Согласно информации «Водоканала-НТ», запуск Черноисточинского гидроузла, и подача воды после завершения ремонтных работ были осуществлены 26 июля 2026 года в 23:30.

«Поскольку для проведения сварочных работ вода из основных магистральных водоводов была полностью сброшена, требуется время для заполнения системы. Ожидается, что в первую очередь вода появится в кранах у жителей Гальяно‑Горбуновского массива — после 10:00 27 июля. Спустя 2–3 часа водоснабжение будет восстановлено и в Дзержинском районе», — сообщили в компании.