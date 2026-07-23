Происшествия

Во время сплава по реке Чусовой на стоянке «Омутной камень» погибла женщина — ураган повалил дерево на её палатку

23.07.2026 17:26
Во время сплава по реке Чусовой на стоянке «Омутной камень» погибла женщина — ураган повалил дерево на её палатку

На реке Чусовой ураган разрушил туристический лагерь вечером 22 июля на стоянке «Омутной камень».

По данным Следственного комитета Свердловской области, группа туристов сплавлялась по реке и остановилась на берегу, разбив палаточный лагерь. Началась гроза с сильным порывистым ветром, и люди укрывались от дождя в палатках. 

Во время урагана мощный порыв ветра повалил берёзу, которая росла рядом с одной из палаток. Дерево упало на палатку, где находилась 62-летняя женщина. От полученных травм она скончалась.

Коммерческий сплав с оборудованным кемпингом организовала компания «Штурм».

«Друзья, на Урале погода может измениться за считаные минуты. Прогноз обещал спокойный день, но через наш лагерь внезапно прошёл сильнейший ураган. Ветер вырывал деревья с корнем, разрушил часть лагеря. К сожалению, пострадали люди. Мы эвакуировали туристов, сейчас расчищаем территорию и устраняем последствия стихии. Искренне соболезнуем пострадавшим. Такие события напоминают о том, что человек не властен над природой. Можно строить планы, быть уверенным в завтрашнем дне, но иногда всё меняется за несколько минут. Берегите себя и берегите тех, кто рядом», — написали организаторы в соцсетях.

По факту произошедшего в Следственном отделе по Ленинскому району Нижнего Тагила СУ СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть человека). По этой статье предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

Фото: «Википедия»
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