«У публичного лица “при исполнении” особая мера ответственности». Тагильчане в соцсетях активно обсуждают появление Владислава Пинаева «навеселе» во время рок-концерта на байк-фестивале

На прошедшем в Нижнем Тагиле в минувшие выходные масштабном байк-фестивале «Демидовские огни» (12+) тагильчане обратили внимание на то, что мэр города Владислав Пинаев, выступая с приветственной речью перед началом рок-концерта, был «навеселе». После публикации АН «Между строк» на эту тему, в соцсетях нашего СМИ разгорелась нешуточная дискуссия, где тагильчане дают свои оценки ситуации. Мнения горожан разделились примерно поровну — одни сильно возмущены увиденным и услышанным вплоть до призывов к отставке мэра, другие — сочувствуют градоначальнику и высказываются в том духе, что «с кем не бываем» и «все мы люди». Мы не сомневаемся в искренности сочувствующих градоначальнику и сами немного ему сочувствуем, но, считаем необходимым сказать, что в их числе есть боты, то есть те, кто хвалит мэра, так скажем, по долгу службы. В числе критикующих программа по выявлению ботов таковых не обнаружила.

«А где видно под шафе? Он водку с горла на сцене не хлестал...» — пишет Владимир Рокот.

И ещё пользователь с этим ником требует документального подтверждения факта «навеселе».

«А есть документальное подтверждение, результаты обследования, экспертиза? Нет? И тут материалов как раз для подачи в суд достаточно», — возмущается Владимир Рокот.

Этого пользователя сервис «Ботнадзор» определил как бота, который неоднократно менял своё «имя».

Но критикуют нашу публикацию и заступаются за мэра, разумеется, не только боты. Многие тагильчане делают это от чистого сердца и по зову совести.

«В Агентстве новостей “Между строк” одни трезвенники работают? Гостей много приехало… С каждым пригубил из уважения и гостеприимства... Бывает. Зря напали на человека», — пишет наша читательница Наталья Мяконькая (Осинцева).

«Блин, да он такой же человек, как и мы все, что пристали к нему», — пишет пользователь под ником Лена моя.

«Какие же есть люди нудные, делают из мухи слона! Говорит он нормально, стоит на ногах прочно, вот докопались до человека! На празднике веселиться надо, а не выискивать что-то плохое!», — считает Екатерина Шилова (Головачева).

Но не менее убедительно звучат и критики мэра.

«Мэр — человек, но он не имеет права ни морального, ни человеческого права быть в таком состоянии во время проведения мероприятия: после — хоть в три горла, а во время ни-ни», — убеждена Наталья Лазарева (Мельник).

«Вот читаю комментарии и удивляюсь тагильчанам. Оказывается, мы можем простить нашему мэру то, что он выпил и вылез на сцену... Вы знаете, я тоже понимаю, что праздник, любимая группа... Можно, конечно, малость расслабиться, но только если в твоём городе полный порядок! А у нас что?! Почему у нас из крана идёт грязная вода, почему в порядке держат только те тротуары, которые видно, а во дворах ноги переломать можно... Если всё перечислять, то времени не хватит. “Делу время, потехе час”, а у него, видимо, время только на потеху...» — полагает Ирина Захарова.

«Все плохо! Чего только стоят защитники мэра, как Рокот, который умудрялся в своё время сквернословить здесь отборным матом... Начнём с того, что, защищая мэра, многие забыли, что праздник праздником, а время “суровое”! Не к лицу руководителю города сейчас расслабляться. Теперь не приходится удивляться, как его подчинённые ему докладывали о “наводнении”...», — возмущается Ольга Усова.

Известный тагильский общественник Фёдор Трачук предлагает поднять вопрос об отставке Владислава Пинаева с поста главы города.

«По Владиславу Пинаеву три варианта: первое — заявление в полицию и административка по ст. 20.21 КоАП РФ. Второе: представительный орган муниципального образования (городская дума) может отправить главу в отставку. Для этого нужна инициатива не менее трети депутатов либо высшего должностного лица субъекта РФ (губернатора). Третье — открытое письмо от жителей губернатору с требованием отставки Владислава Пинаева. Кто займётся, как вы считаете?», — пишет Фёдор Трачук.

С ним очень не согласен Владимир Рокот, но дискуссию между ним им Трачуком, где её участники перешли на личности, мы здесь приводить не будем, но, кто-хочет, может почитать её в комментариях под постом в нашей группе в ВК.

Некоторые наши читатели оказались настолько возмущены, что призывают на помощь высшие силы.

«Помоги нам, Господи, избавиться от такого мэра», — взмолилась Нина Сергеевна.

«Глава города, публичный человек, это недопустимо! И не надо оправдывать его действия тем, что идёт праздник, тем более что у него ненормированный график работы! За всё, что происходит в городе, отвечает именно мэр, и не надо тут сказки рассказывать, устроили пир во время чумы!», — считает пользователь под ником Просто Женщина.

Другие наши читатели благодарят редакцию за публикацию.

«Спасибо, что опубликовали. Единственное СМИ, которое осмелилось это сделать», — пишет Ольга Лобанова.

И всё же нельзя не приветствовать способность горожан к сочувствию и пониманию по отношению к мэру, который, как мы все прекрасно с вами понимаем, тоже человек и ничто человеческое ему не чуждо.

«Ну подумаешь, выпил на радостях вместе с другими горожанами, отдохнул, ничего страшного. Возмутились они, видите ли... Все мы люди, это прежде всего», — считает Андрей Сидороff.

«Ну как бы он такой же, как и все, тем более в выходной день: как хочет, так и проводит свои выходные. Можно подумать, все те, кто критикует, правильные», — пишет Максим Кузнецов.

«Мы часто требуем от чиновников идеальной маски, забывая, что за должностью — живой человек. Байк‑фестиваль, выходной, встреча гостей: в такой атмосфере легко на миг забыть про статус и побыть просто горожанином. И в этом нет ничего страшного — скорее, даже что‑то настоящее и тёплое», — отмечает Татьяна Артамонова.

Хотя, те кто заступился за главу города, забывают об этической стороне вопроса, но критикующие об этом помнят.

«Мэр, как представитель власти, должен демонстрировать профессионализм, сдержанность и уважение к обществу. Появление в состоянии опьянения, особенно в публичном пространстве, может восприниматься как неуважение к горожанам и нарушение этических норм», — считает Аня Юдина.

«У публичного лица, к тому же “при исполнении” — своя, особая мера ответственности», — пишет Сергей Ельников.

«Ну скажем так: для мэра это был не выходной, а рабочий и очень серьёзный день с серьёзным мероприятием! Ну если он в таком виде ходит на работу, то тогда все вопросы и волнующие ситуации города отпали сами собой! И вроде в День металлурга был запрет на алкоголь, соответственно народу выпить нельзя, а чиновникам можно?», — возмущается Юличка Шиканова.

Но некоторые наши читатели искренне недоумевают по поводу волны возмущения.

«А что такого страшного он совершил? Он в выходной день имеет право делать что хочет», — считает Ирина Иващенко.

«А остальные люди на фестивале — трезвенники? Он, в первую очередь, человек. Такой же, как и мы все. На выходном. Нефиг тут “нравственностью” махать. За собой бы лучше так следили», — высказывает свою позицию Наталья Глагольева.

А кто-то усомнился в том, что мэр был «навеселе» и полагает, что дело может пахнуть клеветой на градоначальника.

«А вы вообще уверены, что он в состоянии алкогольного опьянения? Так-то это клевета в интернете на должностное лицо. У вас что, справка имеется о его медосвидетельствовании? Всяко бывает — может, переволновался человек от избытка чувств... Ты попробуй проведи такое мероприятие...» — пишет пользователь под ником «Нижний Тагил. Спорт».

Нельзя не отметить то, что многие участники дискуссии не умеют держать себя в руках, переходят на ругань и оскорбления и вообще, слишком эмоционально воспринимают ситуацию. Это, конечно, не радует. Но радует то, что не все настроены агрессивно, некоторые имеют вполне позитивный настрой и не хотят никого оскорблять. Особенно, если эта история вызвала у них улыбку.

«Да… Было смешно», — пишет Ella Toy.