Общество

В Нижнем Тагиле выставили на торги особняк купцов Злоказовых на улице Карла Маркса

17.07.2026 12:36
В Нижнем Тагиле выставили на торги особняк купцов Злоказовых на улице Карла Маркса

Двухэтажный особняк на улице Карла Маркса, 5а, известный как дом купцов Злоказовых, выставлен на торги. Начальная стоимость объекта культурного наследия регионального значения «Купеческая усадьба» площадью 677,2 кв. м и земельного участка 0,09 га под ним составляет 5,9 млн рублей. 

Продавцом выступает ПАО «ДОМ.РФ», действующее в качестве агента Российской Федерации по реализации федерального имущества. Как указано в объявлении, для объекта установлен следующий вид разрешённого использования: объекты культурно-досуговой деятельности, деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание.

«Объект расположен в Нижнем Тагиле, в 2 км от центра города. Окружение сформировано жилой застройкой, социальной и административной инфраструктурой. Имущественный комплекс является ОКН регионального значения “Купеческая усадьба”. Высокая транспортная доступность: остановка общественного транспорта — 250 м. Объект подходит для коммерческого использования», — говорится в объявлении. 


Напомним, усадьба имеет интересную и непростую судьбу и за свою долгую историю сменила не одного хозяина. Подробнее об этом — в нашем спецпроекте «Город-Лабиринт»: mstrok.ru/71124 
 

Фото: сайт «ДОМ.РФ»
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