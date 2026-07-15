Суд в Нижнем Тагиле отказал в условно-досрочном освобождении убийце троих человек

Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел ходатайство осуждённого, отбывающего наказание за тройное убийство. Отбыв часть срока, он обратился в суд с просьбой об условно-досрочном освобождении (УДО).

«В октябре 2009 года Деханов, находясь в квартире дома по улице Умельцев города Екатеринбурга, в ходе распития спиртных напитков из личных неприязненных отношений совершил убийство трёх знакомых ему граждан. В октябре 2010 года Свердловским областным судом Деханов был осуждён по п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и по совокупности преступлений приговорён к 21 году лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По состоянию на день рассмотрения ходатайства об УДО неотбытая часть назначенного судом наказания составила 6 лет 1 месяц 22 дня лишения свободы.

Заместитель Уральского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возражал против удовлетворения ходатайства, указав, что цели уголовного наказания не достигнуты. В период отбывания наказания осуждённый демонстрировал нестабильное поведение, допускал нарушения установленного порядка, за что помещался в штрафной изолятор. По мнению прокуратуры, осуждённый не утратил общественную опасность.

Суд согласился с позицией прокуратуры и отказал в удовлетворении ходатайства об УДО. Осуждённый продолжит отбывать наказание в пенитенциарном учреждении.