Тагильские выходные топ-6: Магия импрессионизма, «Быкобой», сумка для комплиментов, городские пейзажи и пенная вечеринка

О том, чем заняться 4 и 5 июля



Если пиво стоит, сколько бензин — это одно, а если наоборот — совсем другое. Предстоящие выходные обещают подарить немного солнечного света и тепла после мрачных дней и нескончаемых дождей. Мы подготовили для вас традиционную подборку мероприятий, которые помогут провести время интересно и с пользой

Мастер-класс «Обвес для сумки» (6+)

4 июля в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

С помощью ниток мулине вы сплетёте чехол-обвес, в который можно поместить блеск для губ или помаду. Сумка сразу станет стильной и модной и будет привлекать комплименты. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt.

Экскурсия по выставке с показом документального фильма «Быкобой» (18+)

4 июля в 13:00

в Музее быта и ремёсел (ул. Тагильская, 26)

Вы не только узнаете больше о быте коми-пермяков, но и услышите историю создания этого необычного фильма.

Сольный концерт Ивана Коноркина (18+)

4 июля в 20:00

в баре «Гора»

Музыкант и композитор, участник группы «Альянс Делай Своё Дело» возвращается после большого творческого перерыва с сольным концертом в субботу. Вход — 400 рублей. Бронь столиков по номеру +7(912)643-24-77.

Праздник «Зажигай-КА» (0+)

4 июля в 14:00

в этнопарке «Ермаково городище»

Организаторы приготовили для вас оригинальную, игровую и невероятно весёлую программу, которая заставит улыбаться всех без исключения. Вас ждут: тонны пены — гигантская пенная пушка готова устроить супер-вечеринку; море красок холи — раскрасьте этот день в самые яркие цвета; анимационная программа «Яркое небо» — погрузитесь в густой дым цветных облаков и ловите мыльные пузыри; танцы, игры, конкурсы и, конечно же, счастливые, сияющие лица. Приходите за незабываемыми впечатлениями. Входной билет — 500 рублей.

Арт-прогулка (0+)

5 июля в 13:00

в Парке скульптур советского периода (ул. Уральская, 7)

В первой части вы прогуляетесь по старой улице Уральской и создадите зарисовки архитектуры, природы, памятников и интересных деталей городской среды. Во второй — соедините наброски в единый коллаж в творческой атмосфере. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt.

Арт-стендап с Екатериной Король (16+)

5 июля в 17:30

в креативном кластере САМОРО.док

Очередной арт-стендап будет посвящён импрессионистам. Вы когда-нибудь задумывались, почему картины Клода Моне заставляют сердце биться чаще, а пейзажи Альфреда Сислея дарят ощущение безмятежности? Как художникам удалось остановить мгновение и передать не просто видимый мир, но само дыхание жизни? Организаторы приглашают вас на увлекательную лекцию «Импрессионизм — настроение, впечатление и восторженный взгляд на жизнь». Это путешествие во вторую половину XIX века, время бунтарей от искусства, которые навсегда изменили наше восприятие реальности.