Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели ребёнка под колесами мусоровоза в Нижнем Тагиле

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели четырёхлетней девочки под колёсами мусоровоза в Нижнем Тагиле, сообщили в ведомстве. Трагедия произошла 12 июля.



По предварительным данным, девочка ехала на велосипеде в частном секторе по улице Лисогорской, упала и оказалась под колесами машины. От полученных травм она скончалась в автомобиле скорой помощи.



Дело возбуждено по статьям 238 и 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.

«В ходе расследования выполняется комплекс процессуальных действий по установлению всех обстоятельств трагедии, сбору и закреплению доказательств. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначается комплекс необходимых экспертиз. Изучается интересующая следствие документация, выполняются иные мероприятия, по итогам которых ситуации будет дана надлежащая правовая оценка», — рассказали в следственном управлении СК России по Свердловской области.