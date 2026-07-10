Суд в Нижнем Тагиле обязал компанию выплатить 1,5 млн рублей сотруднице после травмы на рабочем месте

Нижнетагильская транспортная прокуратура провела проверку на одном из местных предприятий. Причиной стал инцидент, случившийся в марте 2025 года: во время покраски железнодорожных вагонов работница упала, ударилась об оборудование и получила травму позвоночника. В ходе проверки прокуратура выяснила, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда и не выдал сотруднице соответствующие средства индивидуальной защиты.

Прокуратура подала иск в суд о компенсации морального вреда в пользу пострадавшей. В итоге иск был удовлетворён, и с организации взыскали 1,5 млн рублей.