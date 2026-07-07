Ушёл из жизни бывший главный конструктор УКБТМ Владимир Домнин

6 июля на 81-м году ушёл из жизни бывший директор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в «Уралвагонзавод») Владимир Борисович Домнин — заслуженный конструктор РФ, кандидат технических наук, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники.

После окончания Омского танко-технического училища в 1967 году Владимир Борисович был направлен на «Уралвагонзавод» для прохождения службы в качестве военного представителя.

Он активно сотрудничал с конструкторами и исследователями «Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения», участвовал в войсковых испытаниях и внедрении танка Т-72 в серийное производство. За это время Владимир Борисович прошёл путь от старшего техника 47-го военного представительства Министерства обороны СССР до уполномоченного Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ в Сибирском и Уральском военных округах.

С 1997 года Владимир Домнин продолжил свою деятельность на «Уралвагонзаводе», занимая должность заместителя главного инженера.

В мае 1999 года Владимир Борисович в составе бригады российских специалистов участвовал в испытаниях трех опытных образцов танка Т-90С в Индии. Боевые машины успешно прошли испытания в сложных климатических условиях и получили высокую оценку индийских экспертов. Заключённый по итогам испытаний контракт на поставку Индии танков Т-90С способствовал сохранению танковой отрасли страны, и в этом значительная заслуга Владимира Домнина.

В сентябре 1999 года Владимир Борисович был назначен директором — главным конструктором ФГУП УКБТМ.

С первых дней своей работы в УКБТМ Владимир Борисович сосредоточился на техническом переоснащении производства. Конструкторское бюро было оснащено высокопроизводительной вычислительной техникой и современными программными продуктами. Внедрялись методы объёмного проектирования и виртуального моделирования испытаний. В опытном производстве предприятия проводилась планомерная замена устаревших металлообрабатывающих станков на современные высокоскоростные многофункциональные станки с программным управлением.

Владимир Борисович, занимая должность главного конструктора, сосредоточил свои усилия на опытно-конструкторских работах предприятия. Под его руководством продолжилось создание перспективного основного боевого танка, завершены проекты танков Т-90А и Т-72БА, а также боевой машины поддержки танков (БМПТ). Были разработаны новые модификации танков Т-72Б3 и Т-90МС, модернизированы образцы на базе танка Т-72, БМР-3МА и БРЭМ-1М, а также начата разработка унифицированной межвидовой тяжелой гусеничной платформы.

Помимо военной тематики, коллектив конструкторского бюро под руководством Домнина активно занимался проектированием и внедрением в серийное производство дорожно-строительной техники на «Уралвагонзаводе».

Владимир Борисович Домнин был удостоен ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», ордена Почёта, Почётной грамоты Федерального агентства по промышленности и Почётной грамоты губернатора Свердловской области. Он также неоднократно награждался медалями и имел множество благодарностей.