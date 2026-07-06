Цены на бензин в Нижнем Тагиле достигли 120 рублей за литр

Цены на заправках местной сети «Уралконтрактнефть» в Нижнем Тагиле достигли 120 рублей за литр бензина АИ-95. Бензин АИ-92 ГОСТ в этой сети стоит 113 рублей за литр, АИ-92 Евро — 115 рублей за литр.

На заправках крупных сетей цены заметно ниже. На «Газпромнефти» бензин АИ-95 G-Drive стоит чуть больше 70 рублей за литр, АИ-95 ГОСТ — 68 рублей, АИ-92 — чуть более 63 рублей за литр. Но чтобы заправиться здесь, скорее всего, придётся отстоять очередь.

На «Башнефти» АИ-92 — 63,20 рубля, АИ-95 — 67,50 рубля. На заправках «Роснефти» — 63,75 и 68,05 рубля соответственно.

На большинстве заправок «Лукойла» бензина нет, на тех, где есть — АИ-92 — 64,47 рубля, АИ — 70,11, дизель — 81,17 рубля.