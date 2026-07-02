В Нижнем Тагиле мужчина убил свою тётю и двоюродную сестру кухонным ножом

Ленинский районный суд Нижнего Тагила избрал меру пресечения в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве двух человек.

В прошедшее воскресенье, 28 июня, днём в частном доме на улице Заречной были обнаружены тела двух женщин — 70 и 52 лет — с ножевыми ранениями.

На следующий день следователями СКР и сотрудниками полиции «по горячим следам» был установлен и задержан подозреваемый — 40-летний Михаил Манин. Вину мужчина признал и рассказал, что убийство своей тёти и двоюродной сестры совершил в состоянии алкогольного опьянения в ходе внезапно возникшей ссоры.

«Когда подозреваемый пришёл домой, его родственники стали ругать фигуранта, что он опять находится в состоянии опьянения. В ответ на это злоумышленник взял со стола в кухне нож и стал наносить обеим жертвам удары. После убийства обвиняемый убежал с места преступления, но сыщики уголовного розыска нашли гражданина у его бывшей сожительницы», — рассказал СМИ руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Кроме того, оказалось, что Манин уже имеет неснятую судимость по ч. 1 ст. 105 (убийство) и находится под административным надзором.

Сейчас по уголовному делу продолжаются процессуальные действия по сбору и закреплению доказательств — был проведён осмотр места происшествия, допрошены свидетели и назначен комплекс необходимых экспертиз.

Ленинский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить Манина под стражу до 28 августа этого года включительно.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.