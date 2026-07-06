В Нижнем Тагиле 40-летний самокатчик упал на перекрёстке и впал в кому

В прошедшую субботу, 4 июля, на Красном Камне водитель электросамоката серьёзно пострадал в одиночном ДТП.

Как рассказали АН «Между строк» в Госавтоинспекции Нижнего Тагила, авария произошла около 21:50 на перекрёстке улиц Пархоменко и Победы. Пересекая проезжую часть в сторону центра города, 40-летний самокатчик потерял равновесие и упал со своего транспортного средства. В результате падения мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и в состоянии комы был госпитализирован в ГБ № 1.

По факту инцидента сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.