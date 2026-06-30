На шахте «Естюнинская» в Нижнем Тагиле взрывнику оторвало кисть руки

Государственная инспекция труда в Свердловской области начала расследование серьёзного несчастного случая, который произошёл 28 июня 2026 года на шахте «Естюнинская» в Нижнем Тагиле.

В этот день при проведении взрывных работ рабочий подземного добычного участка лишился левой кисти. Пострадавшего оперативно доставили в городскую больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Комиссия будет детально изучать все обстоятельства инцидента.

Для оперативного реагирования на выявленные нарушения требований охраны труда, которые привели к травме работника, в отношении работодателя — ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» — начата внеплановая выездная проверка.