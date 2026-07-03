В Свердловской области активисты продолжают борьбу за бесплатную вакцинацию от клещевого энцефалита

Автономная некоммерческая организация «Коллективный иммунитет» продолжается бороться за право свердловчан на бесплатную вакцинацию от клещевого энцефалита.

Напомним, ранее жители как Нижнего Тагила, так и всей Свердловской области столкнулись с невозможностью привиться бесплатно. Согласно закону № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в регионах с высокой заболеваемостью процедура должна быть бесплатной. Однако региональный Минздрав сообщил, что бесплатная вакцинация будет предоставлена только определённым категориям граждан: детям до трёх лет, пенсионерам и жителям, задействованным в тушении лесных пожаров.

В начале июня АНО «Коллективный иммунитет» получила официальный ответ от Минздрава России, подтверждающий их трактовку законодательства: вакцинация против клещевого энцефалита включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям и должна проводиться за счёт региональных бюджетов.

На практике же Минздравы многих субъектов РФ заявляют, что право на бесплатную услугу имеют только люди определённых профессий или отдельные группы риска, из-за чего многие жители эндемичных районов вынуждены платить за вакцину сами.

Для изменения сложившейся системы представители «Коллективного иммунитета» решили довести до Конституционного суда дело жительницы Свердловской области, которая с 2024 года так и не смогла добиться бесплатной вакцинации от клещевого энцефалита. В апреле этого года активисты открыли сбор средств для оплаты услуг юриста и госпошлины. В итоге неравнодушными россиянами было отправлено более 260 тысяч рублей. Чтобы усилить позицию в суде, правозащитники обратились в федеральный Минздрав от лица АНО.

«При подготовке обращения в Конституционный суд Российской Федерации адвокат предложил пройти промежуточный этап: подать административные иски об оспаривании норм, на основании которых суды отказывают прокурорам в исках в интересах граждан по вопросу вакцинации против клещевого вирусного энцефалита. Это важно, так как даже если суды откажут, то мы получим разъяснения суда по какой причине указанные нормы не противоречат федеральному закону и не лишают граждан права на вакцинацию, данного календарём. Для обращения с таким иском адвокат счёл целесообразным получить заключение специалиста-филолога относительно смыслового содержания пункта о вакцинации против клещевого вирусного энцефалита в календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Мы получили такое заключение, на что потратили часть собранных средств», — комментирует юрист АНО «Коллективный иммунитет» Александра Морозова.

Сейчас у правозащитников есть два документа: официальная позиция Минздрава России и заключение эксперта-филолога. В организации подчёркивают, что эти материалы могут быть использованы гражданами России по всей стране для защиты своих прав в судах и при обращении в надзорные органы.