В Нижнем Тагиле трамвай сбил женщину

30 июня около 18:00 в районе дома № 20 на улице Менделеева в Нижнем Тагиле произошло ДТП. По информации Госавтоинспекции, трамвай маршрута № 15 сбил 37-летнюю женщину, которая переходила трамвайные пути слева направо по ходу движения вагона вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшая с травмами госпитализирована в городскую больницу № 4 для оказания медицинской помощи.

«Автоинспекторы установили, что за рулём трамвая находилась 50-летняя женщина, имеющая стаж управления данной категорией транспортных средств 3 года. По результатам освидетельствования состояние опьянения не установлено. В момент ДТП в салоне трамвая находились три пассажира, которые не пострадали. Водитель пояснила, что не заметила женщину при начале движения», — рассказали АН «Между строк» в городской ГАИ.