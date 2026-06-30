В День защитника Отечества тагильчанин вместе с малолетним сыном попытался обокрасть магазин

23 февраля 2026 года ранее не судимый 40-летний тагильчанин вместе с 12-летним сыном решили зайти в гипермаркет «Лента» на Свердловском шоссе. В какой-то момент у мужчины возникла мысль не тратить деньги на товары, а взять их безвозмездно — то есть даром.

«По версии следствия, мужчина сложил часть продуктов в чёрный пакет, а часть передал сыну — тот прятал товары в рюкзак и карманы куртки. На вопрос мальчика: “Мы что, воровать будем?”— отец ответил утвердительно, сославшись на кредиты и нехватку денег», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Ленинского районного суда Нижнего Тагила.

Донести продукты до праздничного стола преступный дуэт не смог — горе-папашу задержала на выходе охрана. Мужчина свою вину признал. «Крёстному отцу» теперь грозит ответственность не только за покушение на кражу, но и за вовлечение несовершеннолетнего в преступление (п. «в» ч. 3 ст. 150 УК РФ).