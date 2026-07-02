Хирурги Нижнетагильской городской больницы № 4 освоили новые высокотехнологичные методики

В Нижнем Тагиле хирурги Городской больницы № 4 за первое полугодие 2026 года освоили несколько новых высокотехнологичных методик, которые ранее были доступны только в крупных областных клиниках, сообщает информационный сетевой ресурс «Здоровье уральцев».

Одним из новых направлений, освоенных тагильскими медиками, стало чрескожное чреспечёночное стентирование желчного протока, которое выполняется пациентам с механической желтухой, вызванной злокачественными новообразованиями поджелудочной железы, когда радикальное хирургическое лечение невозможно. За последние полгода стентирование, позволяющее восстановить отток желчи и облегчить состояние пациента, было проведено трижды.

Кроме того, активно развивается эндоваскулярная хирургия, при которой доступ к нужному участку осуществляется через сосудистую систему без больших разрезов и длительного восстановления. В это направление входит и эмболизация — малоинвазивная процедура, которая помогает останавливать опасные кровотечения при ограниченных возможностях открытой хирургии. С начала этого года в Городской больнице № 4 было проведено четыре эмболизации артерий желудка и двенадцатиперстной кишки при кровотечениях, связанных с распространением злокачественных опухолей, одна операция пациенту с кишечным кровотечением онкологического происхождения. Также была освоена эмболизация артерий простаты.

«Через небольшой сосудистый доступ мы можем максимально точно воздействовать на источник кровотечения или патологически изменённый сосуд, не подвергая пациента рискам большой операции. Во многих случаях метод позволяет не только сохранить качество жизни, но и выиграть время для дальнейшего лечения», — отметил заведующий хирургической службой Городской больницы № 4 Нижнего Тагила Никита Никешин.

При проведении операций отечественный композиционный эмболизирующий материал проникает в сосуд на заданную глубину и надёжно перекрывает его. При такой процедуре снижается риск нецелевой эмболизации, что позволяет сохранить кровоснабжение здоровых тканей и сделать лечение более эффективным и безопасным для пациента.

Сейчас в планах у тагильских хирургов освоение операций на чревном стволе и верхней брыжеечной артерии, которые возможны благодаря современному ангиографическому комплексу, позволяющему выполнять высокоточные вмешательства под рентгенологическим контролем.

«Ежегодно специалисты нашей больницы осваивают десятки новых технологий. Большинство из них — это современные, максимально бережные для пациента методики, которые позволяют оказывать помощь там, где открытая операция либо невозможна, либо связана с серьёзными рисками. Технологические возможности для такого развития созданы благодаря поддержке министерства здравоохранения Свердловской области в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Современная больница, где внедряются передовые решения и есть возможности для профессионального роста, становится точкой притяжения для молодых специалистов, а, значит, выигрывают и пациенты, и система здравоохранения территории в целом», — подчеркнул главный врач ГБ № 4 Нижнего Тагила Константин Аникин.