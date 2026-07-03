В Свердловской области банде подростков дали длительные сроки за теракты

Центральный окружной военный суд вынес приговор пяти жителям региона в возрасте от 16 до 18 лет, признанным виновными в совершении преступлений террористической направленности. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Приговором суда одному из осуждённых назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы, ещё троим фигурантам — по восемь лет лишения свободы, пятому соучастнику — 6 лет. Отбывать наказание трое несовершеннолетних осуждённых будут в воспитательной колонии, двое 18-летних — в исправительной колонии общего режима», — сообщили в ведомстве.

Как установили следствие и суд, в июле 2024 года подростки, действуя в составе организованной группы, согласились выполнить за денежное вознаграждение задание, полученное от украинских кураторов. За 100 тысяч рублей они подожгли оборудование цифровой сотовой связи в Красноуральске.

Спустя несколько дней фигуранты предприняли попытку поджога локомотива на одной из ключевых железнодорожных магистралей региона. Однако довести задуманное до конца им не удалось: во время совершения преступления они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. Обещанное вознаграждение подростки так и не получили.

«Этот случай вновь подтверждает: обещания “лёгкого заработка” от зарубежных кураторов — лишь способ вовлечения в совершение тяжких преступлений. Исполнители неизбежно становятся фигурантами уголовных дел и несут предусмотренную законом ответственность, а обещанные деньги зачастую так и не получают», — подчеркнули в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.



В зависимости от роли каждого действия подсудимых квалифицированы по ст. 205 УК РФ (Террористический акт), а также по ч. 3 ст. 30 и ст. 205 УК РФ (Покушение на террористический акт). Уголовное дело в отношении организаторов и заказчиков преступлений выделено в отдельное производство.