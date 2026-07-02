«Затопит вообще весь город». В чатах Нижнего Тагила распространяется тревожное сообщение о наводнении

В чатах Нижнего Тагила в мессенджерах разлетелось тревожное сообщение от местной жительницы, которая, в беседе со своей подругой, утверждает, что в городе может осложниться ситуация с паводком.

«Я сейчас была на совещании. Пинаев сказал: “Всех эвакуируйте”. В конце дня будут открыты все шиберные затворы — Черноисточинск, Евстюниха, затопит всю улицу Серова и всю улицу Красноармейскую. На собрании торгово-промышленной палаты он всем говорил, что у нас очень тяжёлая ситуация, всё старое. Если это всё прорвёт — будет волна 6-7 метров, затопит вообще весь город, всё снесёт, поэтому, говорит, мы вынуждены всё открыть. Поэтому, говорит, если у кого-то рядом предприятия — эвакуируйте людей», — следует из голосового сообщения женщины.

Когда было записано сообщение и его источник, неизвестны. На сообщение журналиста АН «Между строк» в социальных сетях женщина, которой приписывается авторство, не ответила, а после и вовсе закрыла свою страницу.

Сегодня утром глава города Владислав Пинаев в социальных сетях опроверг информацию о надвигающейся угрозе.

«В мессенджерах и социальных сетях сегодня активно распространяется фейковая информация со ссылкой на меня о критической ситуации с паводком в нашем городе. Обращаюсь ко всем, она не соответствует действительности. Да, мы работаем в режиме повышенной готовности, но с сегодняшнего дня большая вода пошла на спад. Более подробно о ситуации с паводком расскажу в течение дня», — говорится в посте мэра.