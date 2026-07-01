Тагильчанка пожаловалась на хамство и опасное вождение водителя такси

В Нижнем Тагиле обычная утренняя поездка на работу во время дождя обернулась для местной жительницы неожиданным конфликтом с водителем такси «Максим».

«Я просто хотела нормально доехать до работы, а водитель сразу поехал вообще в другую сторону, проигнорировав навигатор. Когда на перекрёстке улиц Пархоменко и Газетной он встал в правый ряд, я вежливо сказала, что отсюда по правилам только направо поворачивают. Конечная точка вообще в другой стороне. Надеялась, что он просто ошибся полосой», — рассказала тагильчанка АН «Между строк».

Однако вместо адекватной реакции на замечание пассажирки мужчина, на вид которому было около 65 лет, проявил необоснованную агрессию, после чего демонстративно проигнорировал требования дорожных знаков и совершил проезд перекрёстка прямо из крайней правой полосы. Кроме того, как рассказала девушка, на корректное предупреждение таксист отреагировал крайне резко, заявив в грубой форме, что «какая-то соплячка» не должна указывать ему, как управлять транспортным средством.

«Я попыталась донести до него, что мы в этой машине находимся вдвоём и из-за такого вождения рискуем попасть в аварию, в которой я тоже пострадаю по его вине, но водителя это только сильнее разозлило. Он затормозил на ближайшей остановке общественного транспорта и в приказном тоне велел мне выходить, добавив, что это чтобы я “в аварию не попала”», — поделилась тагильчанка.

В итоге девушка оказалась на улице под сильным дождём и была вынуждена искать альтернативный способ добраться до работы. На направленную позднее жалобу в службу поддержки агрегатора такси пришёл стандартный ответ о вынесении водителю предупреждения с возможностью ограничения доступа к заказам только при повторных нарушениях, что сама тагильчанка считает несоразмерно мягкой санкцией.

«Такие неадекватные люди вообще не должны работать с пассажирами. Он мало того, что хамит и унижает, так ещё и на дороге ведёт себя безответственно. Сегодня мне повезло, а завтра из-за него кто-нибудь пострадает в ДТП», — говорит жительница Нижнего Тагила.