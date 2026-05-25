Жители Свердловской области отстаивают право на бесплатную вакцинацию от клещевого энцефалита

С наступлением весны в Нижнем Тагиле, как и во всей Свердловской области, активизировались клещи. Чтобы защитить себя от энцефалита, переносчиком которого они являются, необходимо вакцинироваться. Однако многие желающие это сделать свердловчане столкнулись с трудностями в получении этой услуги. Представители автономной некоммерческой организации «Коллективный иммунитет», которые борются за права жителей Свердловской области на бесплатную вакцинацию от клещевого энцефалита, рассказали АН «Между строк» о важности иммунопрофилактики и куда за ней обращаться.

Несмотря на то, что согласно федеральному закону № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике» жители территорий с высоким уровнем заболеваемости имеют право на бесплатные прививки по эпидемическим показаниям, на практике в Свердловской области вакцина закупается Минздравом лишь для ограниченной категории граждан. В частности, бесплатная иммунизация детей в регионе предусмотрена только в возрасте от года до трёх лет, после чего вакцину родителям приходится покупать самостоятельно.

В Свердловской области бесплатной вакцинации от клещевого энцефалита для всех граждан сейчас нет. В медучреждениях Нижнего Тагила стоимость вакцинации составляет около 900 рублей, но не всем горожанам эта сумма по карману. Поэтому «Коллективный иммунитет» в правовом поле борется за право свердловчан и жителей других эндемичных регионов на защиту от опасного инфекционного заболевания.

Так жительница Нижнего Тагила Татьяна столкнулась с проблемами с вакцинацией от клещевого энцефалита. По словам женщины, цены на прививку очень высокие, а отношение врачей к пациентам пренебрежительное.

«В процедурном кабинете мне провели осмотр, дали бумажку и отправили в кассу. Я оплатила около 630 рублей. Мне поставили прививку. Через месяц нужно было поставить вторую. Прихожу в кассу сразу оплачивать, отсиживаю очередь — и начинается интересное: прививка подорожала на 300 рублей. Кроме того, пришлось помучиться с оформлением, так как оказалось, что первую прививку ставили всем желающим, а за второй необходимо обращаться в поликлинику, к которой прикреплён», — рассказала Татьяна.

От других заболеваний, переносчиком которых является клещ, вакцины сейчас нет. В организации напоминают, что клещевой энцефалит является крайне опасным заболеванием, ведущим к параличу и тяжёлым поражениям здоровья, а вакцинация остаётся единственным надёжным способом защиты.

О юридических тонкостях борьбы за право на здоровье и о том, как действовать в подобных ситуациях, журналисту АН «Между строк» рассказала юрист АНО «Коллективный иммунитет» Александра Морозова. По словам эксперта, первым делом при столкновении с отказом в вакцинации необходимо обращаться в профильное ведомство своего региона.

«Первично стоит писать в министерство, департамент или комитет здравоохранения. Шаблоны таких обращений есть на сайте АНО “Коллективный иммунитет”. Если в ответ будет получен отказ, то это уже повод обращаться в надзорные органы — прокуратуру и Роспотребнадзор», — поясняет Александра Морозова.

Юрист отмечает, что медучреждения могут понести реальную ответственность за отказ в прививке, если будет доказана их вина. В качестве примера она приводит дело в Хабаровском крае, где женщине удалось через суд добиться возмещения стоимости вакцины и выплаты морального ущерба. Также она заявляет, что главная задача — заставить систему работать в соответствии с федеральным законом на благо всех жителей эндемичных районов.

«Наша цель — добиться, чтобы все желающие, проживающие или выезжающие на эндемичные территории, могли пройти вакцинацию за счёт бюджета. Как показывает практика, изменений добиться реально: совместно с гражданами мы уже добились закупки вакцины в нескольких регионах. Чтобы изменить ситуацию для всех, просто требуется время и активные действия самих граждан», — говорит Александра.

В других субъектах России аналогичные проблемы удаётся решать в пользу пациентов. Например, в Приморском крае после вмешательства юристов и надзорных органов вакцинация в текущем году стала доступна всем желающим.

Сейчас Министерство здравоохранения региона заявляет, что уже скоро вакцинация свердловчан от клещевого энцефалита будет возобновлена. Уже закуплено 90 тысяч доз взрослой и 70 тысяч доз детской вакцин, которые уже в мае распределятся по муниципалитетам. 22 мая в поликлинике № 1 на Вагонке началась бесплатная вакцинация пенсионеров старше 60 лет, а также тагильчан, задействованных в тушении лесных пожаров.