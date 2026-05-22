Председатель ЗакСО Людмила Бабушкина: в регионе рабочим профессиям в рамках проекта «Профессионалитет» обучаются 25 тысяч человек

Ежегодно растёт количество студентов, обучающихся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», призванного обеспечить рабочими кадрами предприятия и учреждения Свердловской области. В настоящий момент по программам «Профессионалитета» обучается 25 тысяч человек. Об этом сообщила председатель Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) Людмила Бабушкина.

Депутаты в ходе выездного заседания комитета по социальной политике оценили ход реализации федерального проекта «Профессионалитет», посетив три образовательно-производственных кластера. Среди них горно-металлургический кластер, созданный на базе кировградского филиала Уральского государственного колледжа имени И. И. Ползунова, машиностроительный кластер — на базе Екатеринбургского промышленно-технологического техникума имени В. М. Курочкина и педагогический кластер — на базе Свердловского областного педагогического колледжа. Парламентарии ознакомились с современной учебно-производственной инфраструктурой и материальной базой, условиями проживания студентов и организацией практической подготовки студентов.

«Федеральный проект “Профессионалитет” позволяет решить одну из главных задач для региона и всей страны — необходимость пополнения молодыми профессиональными кадрами ключевых отраслей экономики. Сегодня в регионе 25 тысяч студентов обучаются в “Профессионалитете”. Именно они станут будущим нашей экономики. Вклад в эффективность проекта вносят принятые нами законы по стимулированию компаний в форме инвестиционного налогового вычета. Важно, что это двусторонний процесс: регион поддерживает предприятия, позволяя им вкладываться в обновление материально-технического оснащения наших колледжей и техникумов. Это, в свою очередь, обеспечивает качественную подготовку кадров, отвечающую текущим производственным задачам и экономическим вызовам», — отметила Людмила Бабушкина.

С 2022 года, старта реализации проекта, на модернизацию материально-технической базы кластеров направлено порядка 2,6 млдр рублей. Компаниям, которые помогают в оснащении колледжей и техникумов современным оборудованием в рамках проекта предоставляется налоговая льгота. Инвестиционный налоговый вычет в размере 50% от стоимости имущества, включая денежные средства, безвозмездно переданного учебным заведениям, действует с 2023 года. Максимальная сумма денежных средств, от которой рассчитывается вычет, — 50 млн рублей в год.

Отметим, ежегодно растёт и численность студентов «Профессионалитета». Так, в 2025 году абитуриентский конкурс составил более трех человек на место, в итоге на программы «Професионалитета» поступили около 11 тысяч человек. В 2026 году колледжи и техникумы планируют принять уже 14 тысяч первокурсников. Одним из ключевых показателей эффективности проекта остаётся трудоустройство выпускников. Уровень занятости выпускников «Профессионалитета» 2024-2025 годов составил около 95%. По данным регионального департамента по труду и занятости населения, Свердловская область входит в топ-5 российских регионов по успешному трудоустройству выпускников учреждений среднего профессионального образования.

По итогам заседания депутаты рекомендовали правительству региона разработать областную программу капитального ремонта общежитий организаций СПО и обеспечить софинансирование создания семи новых кластеров к 1 сентября 2026 года. Министерству образования Свердловской области предложено усилить методическую поддержку учебно-производственных комплексов и профориентационную работу со школьниками, а департаменту по труду и занятости населения Свердловской области — содействовать трудоустройству выпускников и развитию механизмов целевого обучения.

Напомним, Свердловская область одной из первых включилась в реализацию федерального проекта для подготовки кадров под конкретные запросы экономики «Профессионалитет». За три года в регионе создано уже 13 кластеров с участием 87 образовательных организаций и 256 индустриальных партнёров. В 2026 году на Среднем Урале планируется открыть ещё семь кластеров для транспортной, строительной, горонодобывающей, металлургической отраслей, топливно-энергетического комплекса, лёгкой промышленности и радиоэлектроники. Проект предусматривает тесное сотрудничество ведущих предприятий и колледжей. Студенты «Профессионалитета» обучаются по программам, предложенным работодателями, проходят практику на их производственных площадках и получают гарантию трудоустройства.