В Верхней Салде врача-хирурга осудили за выдачу фиктивных больничных

Верхнесалдинский районный суд вынес приговор бывшему хирургу центральной районной больницы Владимиру Ватолину.

Как установил суд, в июне 2024 года к Владимиру, по просьбе медицинского регистратора, обратилась медсестра, которая предложила оформить два фиктивных больничных листа. Врач согласился, назначив цену в 500 рублей за каждый день больничного.

В тот же день Ватолин оформил электронные листки нетрудоспособности без фактического приёма пациентов, сбора анамнеза и проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также дал регистратору указание сформировать от его имени два больничных листа и подписать их его электронной подписью. За это регистратор передала медсестре для врача 13 тысяч рублей наличными.

В суде хирург частично признал вину. Он подтвердил, что больничные выписал людям, которых никогда не видел и которые не являлись его пациентами, однако заявил, что общая им полученная сумма составила всего 3 тысячи рублей.

В итоге суд признал Владимира Ватолина виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штрафом в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, врач был лишён права занимать руководящие должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения на 2 года.

После вынесения приговора, он был обжалован прокурором в вышестоящей инстанции. В результате, Свердловский областной суд исключил назначенное Ватолину дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, и назначил дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере здравоохранения на срок 2 года. В остальной части приговор остался без изменения.

Уголовное преследование в отношении взяткодателя было прекращено в связи с деятельным раскаянием, а посредники в передаче взятки избежали уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления.