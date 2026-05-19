ВГОК в Нижнем Тагиле могут пустить с молотка

Один из крупнейших промышленных объектов Свердловской области — «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (ВГОК), входящий в состав НПРО «Урал», — находится на грани масштабной реорганизации и возможной смены владельца, пишет «Правда УрФО».

В связи с фактическим прекращением платежей за электроэнергию и накоплением значительных долгов перед ресурсоснабжающими компаниями, такими как АО «Энергосбыт Плюс» и ПАО «Россети Урал», предприятие, в отношении которого уже начата процедура банкротства, может быть передано в конкурсное управление.

О серьёзности положения открыто заявил директор свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов. Он отметил, что просроченная задолженность ВГОКа достигла более 1 млрд рублей, что составляет почти 1/8 от общей задолженности всех потребителей электроэнергии в регионе. По данным компании, с начала 2026 года комбинат почти полностью прекратил расчёты.

В «Энергосбыте» подчеркивают, что ситуация вышла за рамки обычного гражданско-правового спора между предприятиями. На ВГОКе работают около 2,5 тысяч человек, и дальнейшее углубление кризиса может привести к серьёзным социальным и экономическим последствиям для Нижнего Тагила и всей Свердловской области.

Георгий Козлов прогнозирует, что при отсутствии срочных финансовых мер имущество комбината может быть продано новому инвестору уже в августе 2026 года. Для НПРО «Урал» это станет утратой ключевого промышленного актива и очередным ударом по металлургической отрасли региона.