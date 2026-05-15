В Нижнем Тагиле во время форума «Единой России» задержали экс-депутата НТГД от КПРФ, проводившего одиночный пикет

Сегодня, 15 мая, во время проведения областного итогового форума «Единой России» в Нижнем Тагиле в ГДДЮТ под названием «Есть результат!» был задержан мужчина, проводивший одиночный пикет перед зданием. Об этом в своих соцсетях рассказал активист Фёдор Трачук. По его словам, перед началом партийного мероприятия, в котором участвовали первые лица области и города, экс-депутат гордумы Нижнего Тагила от КПРФ Владимир Желиба развернул плакат, на котором тезисно обозначены, по его мнению, неутешительные «результаты» ЕР.

Через некоторое время к пикетчику подошли полицейские, сфотографировали его вместе с плакатом, а затем предложили проехать в отделение. Как пояснил Фёдор, по мнению сотрудников МВД, Владимир нарушил Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», по которому пикетчик не должен перемещаться с одного места на другое.

Как рассказал Фёдор АН «Между строк», его тоже через пару часов вызвали в полицию.

«Меня спустя пару часов тоже вызвали и опросили, пока обоих просто опросили. А пикет сорвался, потому что Владимир отошёл со знакомой поговорить», — пояснил Трачук.