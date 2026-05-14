Предполагаемый убийца мужчины на Вагонке может избежать наказания

Дело об убийстве 42-летнего мужчины в подъезде дома на улице Энтузиастов в Дзержинском районе Нижнего Тагила может не дойти до суда. По информации АН «Между строк», полиции всё же удалось установить и задержать предполагаемого убийцу, но тот заключил контракт с Минобороны и решил уйти на СВО.

В пресс-службе СКР по Свердловской области не подтвердили и не опровергли эту информацию.

«Мужчины, вроде как, не были знакомы, а тот, который убил, был пьян», — говорит собеседник редакции.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 9 мая. В подъезде был обнаружен труп 42-летнего мужчины, предположительно, проживавшего по этому адресу. Предварительно установлено, что смерть наступила в результате колото-резаного ранения в горло.

Официальной версии от правоохранительных органов в СМИ не поступало.