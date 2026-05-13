В рамках подготовки к забегу «Дай пять!» в Нижнем Тагиле провели уличную тренировку для подопечных фонда «Живи, малыш»

В минувшую пятницу, 8 мая, в Нижнем Тагиле в парке Народный прошла открытая тренировка участников забега «Дай пять!» (6+). Третий год подряд в нём участвуют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для них приготовили две трассы: один километр для участников на специальных спортивных инвалидных колясках и 250 метров для тех, кто бежит самостоятельно. Проект реализуется при поддержке ЕВРАЗа.

«Спорт — это здорово. И дети с особенностями ничем не отличаются от других: они такие же спортивные, азартные, у них также много сил и энергии. Поэтому для них это мероприятие действительно важно. Они участвуют в забеге каждый год, помнят сам момент подготовки и ждут этого события целый год. Особенно — тот момент, когда им надевают медаль. Они победители по жизни, а когда получают медаль, чувствуют себя ещё и победителями этого забега. В первый раз они думали о том, что не справятся. Но благодаря волонтёрам, которых с каждым годом становится всё больше и больше, у ребят появляется больше уверенности в себе. То, что дети с таким нетерпением ждут этот забег, — для нас очень важно», — сказала главный специалист НКО Благотворительный фонд «ЕВРАЗ Урал» Ольга Курченко.

В забеге примут участие около 130 человек. Среди них — участники и выпускники проекта «ЕВРАЗ — детям», подопечные благотворительного фонда «Живи, малыш» и «Тагильского пансионата для престарелых и инвалидов». Каждого из них будет сопровождать волонтёр.

«Это не первый мой забег — я участвую практически каждый год. Но именно в инклюзивном забеге принимаю участие впервые. Моя работа связана с социальным обслуживанием населения: я работаю с пожилыми гражданами и лицами с ограниченными возможностями здоровья старше восемнадцати лет. Поэтому эта тема мне всегда была близка, и я всегда откликаюсь на разные социальные мероприятия. Однако именно в таком формате я раньше не участвовала. Для меня нет разницы — человек старше восемнадцати лет или младше. Всем одинаково нужна помощь. Кроме того, почти год назад я присоединилась к движению “Пять вёрст”. Именно через волонтёров этого движения я узнала об инклюзивном забеге и тоже решила принять участие», — рассказала АН «Между строк» волонтёр забега, директор автономной некоммерческой организации социального обслуживания населения «Яшма» Ирина Климовских.

Занятия проходят как на свежем воздухе, так и в реабилитационном центре фонда «Живи, малыш». К забегу участники готовятся вместе с профессиональными реабилитологами и инструкторами по адаптивной физической культуре.

«У нас прошёл первый уличный тренировочный забег в рамках проекта. Если сравнивать с предыдущими годами, количество участников заметно выросло. На первом забеге было около 50 человек — волонтёры и спортсмены с ОВЗ. В этот раз вместе с волонтёрами собралось уже порядка 135 человек. Основную часть участников составили жители Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Качканара и других ближайших городов — можно сказать, практически всей области. Все волонтёры — подготовленные люди, которые каждую неделю пробегают по пять километров и больше. Поэтому преодолеть дистанцию в один километр вместе с коляской для них не составляет никакой сложности», — рассказал АН «Между строк» замдиректора фонда «Живи, малыш» Михаил Мохов.





Напомним, в прошлом году фонд «Живи, малыш» при благотворительной поддержке компании ЕВРАЗ приобрёл шесть специализированных спортивных инвалидных колясок для развития и популяризации адаптивного спорта. Новое оборудование будет использоваться на дистанции 1 км во время инклюзивных забегов для участников с ОВЗ. Стоимость одной коляски — более 200 тысяч рублей.

«В забеге мы участвуем уже во второй раз. В прошлом году попробовали — нам очень понравилось, и внучка Алёна захотела снова принять участие. С фондом “Живи, малыш” мы связаны уже очень давно. Он много лет помогает нашей семье: мы ходили на занятия в реабилитационный центр, специалисты приезжали к нам, проводили занятия по ОФК. Когда узнали об этом мероприятии, нам просто завидно стало, что люди участвуют, что такой праздник устраивается. Тем более сама организация делает очень много хорошего для детей. И волонтёров много, и ребята, которые бегают самостоятельно, тоже очень довольны. Все мероприятия, которые проводит фонд "Живи, малыш", действительно важны, нужны и интересны для нас. Благодаря таким событиям мы действительно адаптируемся к жизни и обществу. Мы подопечные фонда уже очень давно, даже сейчас точно не вспомню. Наверное, больше десяти лет. Сейчас внучка уже совсем взрослая — ей 26 лет», — рассказал АН «Между строк» бабушка участницы забега Нэлли Кошкина.

Благотворительный фонд «Живи, малыш» при поддержке ЕВРАЗа реализует проекты «Школа паллиатива», «Выездная реабилитация», «Социальная передышка», организует работу социального такси для детей с ОВЗ. Также компания пожертвовала 2,6 млн рублей на создание реабилитационного центра.

В Нижнем Тагиле забег пройдёт 17 мая. Приходите поддержать спортсменов!