Дом Обороны и Максимилиановская церковь в Екатеринбурге

В Екатеринбурге есть немало мест, где на небольшой площади находились или находятся две, а то и три достопримечательности, которые, так или иначе, вошли в историю города. Площадь Малышева, что расположена на пересечении улиц 8 Марта и Малышева, как раз одно из таких мест. Здесь нашли своё отражение сразу три эпохи истории столицы Среднего Урала — досоветская, советская и постсоветская.

История Площади Малышева уходит корнями в далёкий 1755 год, когда это место ещё располагалось «за городом», то есть за периметром крепостных стен Екатеринбурга. Здесь, 28 мая 1755 года, была заложена Церковь Сошествия Святого Духа. Строилась она по завещанию и на деньги екатеринбургского купца Филиппа Сокольникова. Подрядился исполнить последнюю волю купца Гордей Нечкин — известный в то время временам строитель. Церковь стала третьей по счёту в городе, и первым каменным православным храмом Екатеринбурга.

Шли годы, Екатеринбург рос, и к середине XIX века церковь Сошествия Святого Духа оказалась на одной из самых оживлённых улиц — Покровском проспекте. В 1839 году в храме случился пожар, который уничтожил деревянную колокольню. Прихожане начали обращаться к властям города с просьбами восстановить колокольню, обещая «собрать нужный кошт промеж себя». Не остались в стороне и богатые екатеринбургские купцы. В сентябре 1847 года строительство началось и продолжалось до июля 1876 года.

Храм имел два придела: главный, во имя святого великомученика Максимилиана, и небольшой придел во имя Святителя и Чудотворца Николая Мирликийского. А название храма — Максимилиановская церковь-колокольня — было связано с визитом в город герцога Максимилиана Лейхтенбергского, зятя императора Николая I. В 1845 году, по долгу службы, в должности Главного управляющего Корпуса горных инженеров, герцог совершил поездку на Урал.

Максимилиановская церковь-колокольня (фото неизв. автора, 1886 г. / фрагмент ориг. изображения)

Максимилиановская церковь-колокольня отличалась изысканной красотой внутреннего убранства: десять киотов с иконами, иконостас с двадцатью тремя иконами, золотые и серебряные потиры и дискосы, другая утварь приводили прихожан в восхищение. Славился храм и своими акустическими свойствами. Площадь храма составляла 110 квадратных саженей, он мог единовременно вмещать до 2750 человек.

Но главной достопримечательностью Максимилиановской церкви были колокола. На колокольне их было десять, общим весом 23,5 тонны, а самый большой колокол, благовест, весил более 16 тонн. Все колокола отличались чистым, громким звуком, а их перезвон был слышен во всех районах города, за что новый храм получил в народе прозвище Большой Златоуст. Основным недостатком Большого Златоуста было то, что церковь была не отапливаемой. Лишь в 1897 году известный екатеринбургский купец Михаил Рожнов, «за свой кошт» устроил в храме систему отопления, и с тех пор богослужения в храме стали проводиться круглый год.

«Большой Златоуст» (фото неизв. автора, нач. ХХ в. / фрагмент ориг. изображения)

После Октябрьской революции и установления на Урале советской власти, при Большом Златоусте была образована община верующих численностью более тысячи человек. Храм отдали общине в аренду, но в скором времени в стране стартовала антирелигиозная кампания, и 17 февраля 1930 года церковь закрыли, а затем взорвали и разобрали. Кирпич Большого Златоуста уложили в штабели и укрыли от дождей. Через три года он пошёл на строительство шедевра свердловского конструктивизма — «Дома обороны».

Популяризация армии и флота, набиравшая силу в СССР в середине 1920-х годов, требовала материального воплощения, поэтому ЦК ВКП(б) и Совнарком приняли решение «О создании материально-технической базы добровольными оборонными организациями». Таковых в конце 1926 года в стране насчитывалось три — ВНО (Военно-научное общество), Авиахим и ОСО (Общество содействия обороне). В январе 1927 года две последние организации объединились, а новая структура стала называться ОСОАВИАХИМ Общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству СССР.

В конце 1928 года власти Свердловска решили найти в центре города место для здания, которое, по их задумке, должно было не только стать центром ОСОАВИАХИМовского движения в городе, но и «своими высотой и мощью наглядно демонстрировать силу Красной Армии и флота». В начале 1929 года среди архитекторов Свердловска был объявлен конкурс на лучший проект будущего здания — «Дома обороны».

Почти все представленные на конкурс проекты были выполнены в стиле конструктивизма. Конкурс было решено продлить на год, повысив его статус до всесоюзного. Конкурсом заинтересовались и в Москве. В центральных газетах появились статьи на эту тему, а в 1931 году издательство «Союзбланкиздат» даже выпустило серию цветных почтовых открыток с эскизами проектов Дома Обороны в Свердловске. А победителем конкурса был объявлен проект главного архитектора свердловского треста «Гипрогор» Георгия Павловича Валёнкова.

Строительство «Дома обороны» (фото неизв. автора, 1935 г. / фрагмент ориг. изображения)

Первоначально проект Георгия Валёнкова представлял собой комплекс зданий Дома обороны, в состав которого входили административный, учебно-производственный и жилой корпуса, а также спортзал для командных видов спорта. В проекте все здания комплекса должны были быть связаны крытой галереей. Но затем проект пересмотрели. Окончательный вариант комплекса состоял из четырёхэтажного здания Клуба, куда в скором времени были перенесены и учебные классы, шестиэтажного жилого корпуса, большую часть которого заняло общежитие и спортивный техникум. Строительство комплекса началось в 1933 году, а в мае 1935 года состоялось его торжественное открытие.

Четырехэтажное здание клуба стало композиционным акцентом комплекса Дома Обороны. Здание имеет сложную форму, образованную сочетанием далеко выступающего первого этажа с овальным фасадом и, поставленного на него со смещением объёма параллелепипеда с цилиндрическим эркером в торце. Интересно, что сам Валёнков называл это здание «авианесущим крейсером», и самолёт на выступе первого этажа был задуман архитектором заранее.

Строительство «Дома обороны» (фото неизв. автора, 1934 г. / фрагмент ориг. изображения)

Всего самолётов на «палубе» Дома обороны было два. Сначала это был многоцелевой биплан У-2 авиаконструктора Николая Поликарпова, затем — учебно-спортивный самолёт Як-50.

Як-50 на крыше Дома обороны (фото неизв. автора, 1990 г. / фрагмент ориг. изображения)

После открытия комплекса перед зданием клуба были обустроены скверик и площадь, которой присвоили имя известного уральского революционера Ивана Малышева, а на площади установили скульптурную композицию, изображавшую Сталина, навещающего Ленина в Горках. Гранитный памятник Малышеву появился на площади его имени только осенью 1977 года и простоял до октября 2006 года, когда власти города решили вернуть на место Большой Златоуст.

Скульптурная композиция «Сталин в гостях у Ленина в Горках» (фото неизв. автора, 1949 г. / фрагмент ориг. изображения)

Другим зданием комплекса Дома обороны, привлекающим внимание специалистов, является 6-этажный жилой дом (нынешний адрес — ул. Воеводина, дом № 6). В основном дом служил общежитием иногородних курсантов, проходящих обучение на курсах ОСОАВИАХИМа.

Несмотря на то, что проект Георгия Валёнкова не был реализован полностью, он получил достаточно высокую оценку в руководстве ОСОАВИАХИМа и в обкоме ВКП(б). Архитектора пригласили работать научным секретарём архитектурной комиссии при Свердловском облисполкоме. Георгий Павлович умер в 1940 году в возрасте 47 лет. Дважды — в 60-х и в 80-х годах прошлого века областное отделение ДОСААФ выходило с инициативой завершить проект Валёнкова. Однако каждый раз в областном бюджете не могли найти для этого свободных средств.

Первым в Дом обороны переехал штаб УралОСОАВИАХИМа. Следующими новосёлами стали секции авиамоделизма, судомоделизма, пулевой стрельбы, планеризма. Немного позднее здесь появилось местное отделение Всесоюзного Совета физической культуры (ВСФК), которое развернуло работу по внедрению и популяризации среди учащихся школ и техникумов комплекса БГТО — «Будь готов к труду и обороне». По мере того, как завершалось оборудование учебных классов, здесь заработали курсы подготовки лётчиков, водителей, радиотелеграфистов, специалистов по химзащите и гражданской обороне.

В годы Великой Отечественной войны Дом обороны подготовил и выпустил 244 267 бойцов различных военных специальностей. Среди выпускников — дважды Герои Советского Союза, лётчики Михаил Одинцов и Григорий Речкалов.

В настоящее время занятия в здании продолжаются. Особым спросом пользуется автошкола, но и другие аудитории редко стоят пустыми. Здесь проходят предпризывную подготовку вчерашние школьники.

Сразу после того, как с площади убрали памятник Малышеву, здесь началась подготовка к строительству Максимилиановской церкви — Большого Златоуста. Инициаторами и спонсорами стали УГМК и «Русская медная компания». Храм восстанавливали по сохранившимся чертежам и фотографиям при поддержке городских властей и Екатеринбургской епархии. Через семь лет, в 2013 году, Большой Златоуст был торжественно открыт.

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— Музей УОЛЕ им. О. Клера;

— интернет-портал «1754»;

— интернет-портал «historyntagil»