В Нижнем Тагиле мужчина получил судимость и штраф в 100 тысяч рублей за то, что подержал в руках деньги приятеля на взятку врачу

27 февраля 2026 года Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении троих местных жителей, признанных виновными в даче взятки и посредничестве во взяточничестве для получения фиктивного больничного листа. Как сообщается в официальном канале судов Свердловской области, работник одного из градообразующих предприятий Игорь Палкин, желая скрыть прогулы, решил приобрести подложный электронный больничный на два месяца без прохождения врачебного осмотра. Для этого он обратился к коллеге Борису Шошину, который, в свою очередь, привлёк Теймура Исаева. Последний имел опыт в организации незаконного оформления листков нетрудоспособности через знакомого врача. Общая сумма взятки составила 31 тысячу рублей, из которых 2,5 тысячи рублей были обещаны Исаеву в качестве вознаграждения. Часть денег была передана наличными, часть переведена на банковскую карту.

«Заведующий травмпунктом городской больницы, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, за вознаграждение внёс в медицинскую систему ложные сведения о травме Палкина и трижды продлевал больничный, после чего документ был переоформлен с охватом всего необходимого срока. В суде все подсудимые полностью признали вину. Суд приговорил: Палкина И.В. по ч. 3 ст. 291 УК РФ за дачу взятки через посредника в значительном размере за заведомо незаконные действия к штрафу 150 тысяч рублей, Шошина Б.В. по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ за посредничество во взяточничестве к штрафу 100 тысяч рублей, Исаева Т.А. по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ к 3 годам лишения свободы. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности с приговором Пригородного районного суда от 11 ноября 2025 года окончательное наказание Исаеву определено в виде 10,5 лет колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Приговор в отношении Исаева и Палкина был обжалован прокурором в суде вышестоящей инстанции. Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела и доводы апелляционного представления прокурора, оставив без изменения квалификацию деяния и наказание, внесла процессуальные изменения в приговор в отношении Исаева. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Напомним, утром 31 августа 2024 года Теймур Исаев на автомобиле Mazda на высокой скорости сбил 55-летнюю женщину на пешеходном переходе. После удара автомобиль протащил пострадавшую более ста метров и съехал в кювет. Женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. Очевидцы отмечали, что незадолго до наезда водитель вёл себя на дороге неадекватно, выезжая на встречную полосу и не соблюдая скоростной режим.

Согласно материалам дела, мужчина после ссоры с супругой решил намеренно совершить преступление и быть привлечённым к уголовной ответственности. Передвигаясь по Нижнему Тагилу и пригороду, он сознательно нарушал правила дорожного движения, создавая опасные ситуации. Проезжая пешеходный переход на дороге в районе села Николо-Павловское, он, осознавая последствия своих действий, умышленно увеличил скорость и совершил наезд на женщину.