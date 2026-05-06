В Нижнем Тагиле с 12 мая начнут остывать батареи 

С 12 мая в Нижнем Тагиле начнётся поэтапное отключение отопления. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Уточняется, что подача теплоносителя в системы отопления социально значимых объектов будет прекращена в последнюю очередь.

«Сразу после этого ресурсники приступят к гидропневмопромывке сетей и гидроиспытаниям. Графики опубликуем на официальном сайте и в СМИ, чтобы все видели, когда и где будут проводиться работы. Готовимся к следующему сезону заранее», — написал градоначальник.