«Выиграли те, кто не побоялся сложных задач». В Нижнем Тагиле начинающие айтишники смоделировали в 3D процесс производства железнодорожных колёс

В Нижнем Тагиле прошли соревнования школьников по 3D-моделированию. Мероприятие состоялось в рамках пятого сезона проекта «IT-академия ЕВРАЗа», реализуемого компанией «ВДело.Дев» при поддержке ЕВРАЗа. В турнире приняли участие школьники 8-11-х классов.

В IT-академии ребята изучают основы работы Unreal Engine 5, разработку мобильных приложений на Flutter, осваивают современные технологии проектирования информационных систем и пробуют себя в роли тестировщиков, программистов и аналитиков. На реализацию нового этапа программы ЕВРАЗ направил более 850 тысяч рублей.

«У нас в “IT-академии” есть два направления, которыми занимаются дети: 3D-моделирование и разработка мобильных приложений. Два месяца назад мы объявили конкурс от ЕВРАЗа. Компания представила нам технологический процесс производства железнодорожных колёс, ребята поделились на группы и начали моделировать каждую ветвь в производстве. И вот сегодня мы увидели весь этап производства, как обычное железо превращается в колесо», — рассказал АН «Между строк» руководитель IT-академии, технический директор компании «ВДело.Дев» Руслан Мухутдинов.

Ребятам нужно было передать основные принципы работы механизмов и их базовые конструктивные особенности. Они смоделировали весь процесс — от изготовления до отгрузки колёс. Были представлены такие этапы, как кольцевая печь, гидросбив окалины, прессо-прокатная линия, калибровочный пресс 5000, термообработка, полнопрофильная обработка и отгрузка готовой продукции потребителю.

Всего было представлено 15 работ. Качество и сложность выполненных заданий оценивали выпускники академии, а также руководители и эксперты IT-подразделений ЕВРАЗа. Одним из членов жюри стал главный архитектор ЕВРАЗа по информационным системам Олег Стародумов.

«На самом деле судить было легче, зная производство. И я переживал, что если бы это случилось буквально несколько лет назад, я бы бледно выглядел и мне бы было сложно оценивать работы. Зная технологию и понимая сложность реализации, подходы ребят, было, на мой взгляд, и правильнее, и честнее судить. И, в общем-то, уровень ребят поразил. Есть действительно звёзды, которые заняли первые места и которые сильно оторвались от всех остальных. Есть множество разных подходов, которые мы увидели. Это было тоже интересно. Не все пытались сделать однозначно, одинаково, на соответствие действительности. И это тоже подкупает», — рассказал он.

Александр Романов учится в 10 классе гимназии № 18 и уже два года занимается в «IT-академии ЕВРАЗа». Он представил судьям работу «Этап полнопрофильной обработки колеса». Проект отражает один из этапов производства: автоматическая рука забирает с конвейера раскалённое колесо, помещает его в станок для обработки, а затем ставит на транспортировочную тележку для следующего этапа проверки.

В итоге судьи не смогли определить единственного победителя, и Александр разделил первое место ещё с одним учащимся академии восьмиклассником Леонидом Веретенниковым.

«Мой папа — программист, так что я заинтересовался программированием довольно давно. Я увидел пост от ЕВРАЗа о наборе в академию. И решил, естественно, попробовать пройти тестирование. Ну, и попал без проблем. Я максималист, и мне нравится, когда графика сделана максимально чётко. Мой проект выполнен максимально детально, а также уделено довольно много внимания анимации», — рассказал Александр.

Победители, занявшие первые два места, получили сертификаты по 25 тысяч рублей на покупки на маркетплейсе, а участники, занявшие ещё пять призовых мест, — сувенирную продукцию ЕВРАЗа.

«Те, кто доходил до этапа анимации, сразу понимали, насколько это сложно: нужно передвигать множество объектов, закреплять их, разбираться в классах и подклассах, чтобы добиться плавного движения без резких переходов. Самым сложным, конечно, оказались симуляции. Немногие решились за них взяться, но результаты показали, что усилия себя оправдали — именно эти участники стали победителями. В итоге выиграли те, кто не побоялся сложных задач и смог довести их до конца», — рассказал АН «Между строк» руководитель отдела тестирования компании «ВДело.Дев», преподаватель «IT-академии ЕВРАЗа» направления 3D-моделирования и разработки на Unreal Engine Павел Смирнов.

Напомним, на протяжении пяти лет в Нижнем Тагиле реализуется образовательный проект «IT-академия ЕВРАЗа», созданный основателями fin-tech компании «ВДело.Дев» Сергеем Федореевым и Русланом Мухутдиновым. Программа направлена на развитие цифровых навыков у школьников. В конце апреля выпускники IT-академии тагильской fin-tech компании «ВДело.Дев» и ЕВРАЗа рассказали АН «Между строк» о выборе профессии.