Управляющая компания в Нижнем Тагиле объявила фотоохоту на недобросовестных граждан, выкидывающих строительный мусор в контейнеры для ТБО

Региональный оператор «Рифей» и УК «Своя компания» пожаловались в СМИ, что неустановленные лица ежедневно сбрасывают строительные отходы в контейнеры у домов № 61, 73 и 77 на Черноисточинском шоссе. Из-за этого управляющей компании приходится нести убытки, и она намерена взыскать с нарушителей расходы на вывоз мусора, не являющегося ТКО. С недавнего времени на площадках установлено оборудование для фото- и видеофиксации. Собранные данные переданы в надзорные органы и полицию.

В компаниях поясняют, что строительный мусор не входит в категорию твёрдых коммунальных отходов, образующихся в жилых и нежилых помещениях, и региональный оператор не занимается его вывозом в рамках коммунальной услуги. В соответствии с законодательством, ответственность за вывоз и утилизацию такого вида отходов возлагается на собственника места накопления, то есть на управляющую компанию.

«Возчики, которые занимаются вывозом строительных отходов по объявлениям в интернете, отлично информированы о графике транспортирования ТКО с площадок — порой интервал между отгрузкой и заполнением баков составляет полчаса», — рассказал директор УК «Своя компания» Евгений Фарапонов пресс-службе компании «Рифей».

Чтобы пресечь незаконное размещение строительных отходов, руководство управляющей компании установило камеры видеонаблюдения на площадках. Теперь почти каждый день фотографии и видеозаписи нарушений направляются в полицию и надзорные органы.

«За две недели апреля мы подали шесть заявлений и рассчитываем, что эти шаги, во-первых, позволят привлечь нарушителей к административной ответственности, а во-вторых, провести взыскание убытков, которые мы несём, оплачивая вывоз и утилизацию строительных отходов», — пояснил Евгений Фарапонов.

«Есть надежда, что данная инициатива по пресечению размещения строительных отходов на площадках для ТКО позволит также привлечь внимание органов, ответственных за налаживание единой прозрачной системы вывоза и утилизации строительных отходов на севере Свердловской области», — отметили представители регионального оператора «Рифей».