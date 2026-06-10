Суд оставил в колонии педофила из Нижнего Тагила

Тавдинский районный суд рассмотрел ходатайство осуждённого Шамиля Фарамазова об освобождении от отбывания наказания по причине тяжёлой болезни. В заседании участвовал помощник Тавдинского прокурора, осуществляющего надзор за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

В мае 2023 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила приговорил Фарамазова к 12 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ)

Как установило следствие, преступление Фарамазовым совершено в период с мая по декабрь 2019 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершил насильственные действия в отношении 12-летней девочки в доме на улице Металлургов в Нижнем Тагиле.

Помощник прокурора возразил против удовлетворения ходатайства, отметив, что у Фарамазова нет заболевания, препятствующего отбыванию наказания, и он может содержаться в колонии на общих основаниях.

На момент рассмотрения ходатайства осужденному оставалось отбыть ещё чуть менее 8,5 лет.

Тавдинский районный суд, согласившись с мнением прокурора и администрации исправительного учреждения, отказал в удовлетворении ходатайства Фарамазова. Осуждённый продолжит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.