Центр культуры и искусства НТМК объявляет о наборе в творческие коллективы

До нового творческого сезона осталось подождать всего лишь пару месяцев. Но мы готовы уже сейчас сообщить вам о наборе детей в наши творческие коллективы! ДК НТМК рад познакомить вас с нашими артистами и ждёт встречи с новыми участниками!

Образцовый коллектив вокально-эстрадная студия «ПАПРИКА»

Набор малышей в студию развития с 3,5–5 лет. (Без прослушивания) Организационное собрание 4 сентября в 17:00.

Дополнительный набор во все концертные составы по предварительному прослушиванию. Возрастные категории: 5–6 лет,7–9 лет, 10–13лет.

Прослушивания будут проходить с 24 по 29 августа по предварительной записи по телефону 8 (982) 702-33-26 (Анна Владимировна).

Родительское собрание концертных составов: «Пастила», «Важные люди» состоится 4 сентября в 18.00.

Организационное собрание второго года обучения «Студии Развития» — 4 сентября в 17:00.

Более подробно познакомиться с коллективом можно на нашем сайте: https://dkntmk.ru/ в разделе «Творческие коллективы».

Арт-проект «ТАНЦ-АРТЕРИЯ»

ведёт набор в группы:

— 4–6 лет (девочки);

— 6–8 лет (младшая группа, донабор);

— 10–12 лет (с хореографической подготовкой с предварительным просмотром);

— 15–18 лет (с хореографической или гимнастической подготовкой, предварительный просмотр).

Справки по тел: 8 (912) 217-24-31 (Мария Яковлевна).

Более подробно познакомиться с коллективом вы можете на нашем сайте dkntmk.ru в разделе «Творческие коллективы».

Студия танца «VICTORY DANCE»

ведёт набор в группы:

— Студия развития — с 4 лет;

— 6 лет и старше (с опытом или по результатам просмотра);

— Латина соло (взрослые)

Организационное собрание 2 сентября в 18:30 (ДК НТМК)

Справки по тел. 8(906) 85 86 478 (Виктория Викторовна)

Более подробно познакомиться с коллективом вы можете на нашем сайте dkntmk.ru в разделе «Творческие коллективы».

Шоу-балет «АЛЬЯНС»

Набор детей с 3,5 лет без специальной подготовки в подготовительную студию.

Справки по тел. 8(906)808-44-31 (Наталья Владимировна)

Организационное собрание 3 сентября 2025г. в 18:00 (ДК НТМК).

Хобби-класс шоу-балета «АЛЬЯНС»

приглашает всех желающих научится танцевать (от 25 лет).

Справки по тел: 8 (922) 214-42-20 (Екатерина Андреевна).

Более подробно познакомиться с коллективами вы можете на нашем сайте dkntmk.ru в разделе «Творческие коллективы».

Народный коллектив хор «РОДНАЯ ПЕСНЯ»

Приглашает всех, кто любит петь, хочет стать певцом или солистом хора.

Занятия проводятся каждый вторник и четверг с 11:30 до 13:00 в ДКШ (ул. К. Маркса, 39)

Справки по тел: 41-81-90 (вахта ДКШ)

Познакомиться с коллективом можно на сайте ДКШ school.dkntmk.ru/ в разделе «Творческие коллективы».

Образцовый коллектив студия декоративно-прикладного творчества «СЮЖЕТ»

Проводит дополнительный набор в группу 5–6 лет.

В программе — рисование, лепка, оригами.

Занятия проводятся в понедельник и четверг в 17:30–18:15.

Организационное собрание 27 августа в 18:00 в каб. №18 ДКШ (ул. К. Маркса, 39).

Справки по тел. 41-81-90 (вахта ДКШ).

Познакомиться с коллективом можно на сайте ДКШ school.dkntmk.ru/ в разделе «Творческие коллективы».

Народный коллектив ансамбль танца «ОГОНЁК»

проводит набор девочек и мальчиков с 3 до 7 лет в студию при ансамбле.

В программе обучения:

— детская ритмика;

— основы детской хореографии;

— основы народного танца;

— партерная гимнастика (специальный комплекс упражнений для детальной проработки мышц ног, пресса и спины, включающий как силовые элементы, так и элементы растяжки);

— развитие мелкой и крупной моторики тела, развитие чувства ритма и музыкальности.

Занятия студии будут проходить 2 раза в неделю в арендованном зале «DIVA», в районе ДКШ, по адресу ул. Ленина 4Б.

Также производится набор мальчиков 7–9 лет в основные группы ансамбля на конкурсной основе (через просмотр).

Телефон для справок: +7-912-240-84-85.

Познакомиться с коллективом можно на сайте ДКШ school.dkntmk.ru/ в разделе «Творческие коллективы».

Народный коллектив цирк «АНШЛАГ»

Проводит дополнительный набор детей в возрасте от 3 до 6 лет.

Просмотр — 24 августа 2026 года с 17:00 в кабинете № 14 ДКШ.

Одежда — футболка, велосипедки.

Справки по тел: 41-81-90 (вахта ДКШ)

Познакомиться с коллективом можно на сайте ДКШ school.dkntmk.ru/ в разделе «Творческие коллективы».

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